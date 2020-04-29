Ubuntu 18.04 与 20.04 LTS 性能测试

Ubuntu 20.04 LTS（Focal Fossa）已于本月 23 号正式发布。而早在其发布一个月之前，Phoronix 方面就已在各种平台上进行了一段时间的试验。在大多数情况下，其发现 Ubuntu 20.04 提供了一些不错的性能改进，尤其是从 Ubuntu 18.04 LTS 升级时。本文内容是初始基准测试，旨在考察从 Ubuntu 18.04 LTS 到当前的 20.04 准最终状态的 Intel Xeon Scalable。

此轮测试是在该平台在最新的 Intel Xeon Gold 5220R Cascade Lake Refresh CPUs 上完成的。同时，它也将成为即将推出的 Cascade Lake Refresh Linux 基准测试的一部分。Xeon Gold 5220R CPU 在具有 12 x 32GB RAM 和 Intel 280GB Optane 900p NVMe SSD 的 Gigabyte S451-3R0 Storage Server 上运行。

从 Ubuntu 18.04 升级到 20.04 意味着可以对所提供的软件包进行重大升级。如果运行带有硬件支持堆栈的 Ubuntu 18.04.4 LTS 版本，则仅意味着从 Linux 5.3 过渡到 5.4，但是如果不运行 HWE 堆栈，则内核升级方面会更加重要。

Ubuntu LTS 升级还意味着将 Python 3.6 升级到 3.8，将 PHP 7.2 升级到 PHP 7.4，以及进行其他重大软件升级。

通过 Phoronix 测试套件，其在 Ubuntu 18.04.4 LTS 和彼时的 20.04 上都进行了 199 个测试，以查看与该 Intel Xeon Gold 5220R 双插槽服务器的性能差异。

在总共运行的 199 个测试中，Ubuntu 20.04 赢得了其中的 74%。只有对于 26% 的人来说，Ubuntu 20.04 LTS 不排在第一位，它的性能通常与该 Intel Xeon Gigabyte Server 上经过测试的 Ubuntu 版本之间的性能非常相似，而很少出现性能不足的情况。

如果从这台 Xeon Gold 5220R 服务器的两个操作系统上采用199个基准测试的几何平均值，则当时测试时状态下的 Ubuntu 20.04 的速度要更快上 25%。