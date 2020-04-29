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iQOO Neo3今日开卖：骁龙865+144Hz屏售2698元起

2020/4/29 8:36:59来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家4月29日消息 iQOO Neo 3手机将在今天10点首次开售，售价 2698 元起。

iQOO Neo3采用骁龙865处理器，其采用 7nm 工艺制程，搭载最新 A77 架构，最高主频为2.84GHz，配合UFS 3.1超快闪存。iQOO Neo3支持双模多频5G全网通，网速更快、信号更好，适配多样的网络环境。

iQOO Neo3还搭载了144Hz刷新率竞速屏，支持5档帧率切换，还有全局自适应刷新率技术，过渡画面更细腻，残影更少。另外 iQOO Neo3 还拥有 LTM 阳光屏，可以根据环境光动态调整明暗，官方称即便在户外高亮环境，画面依旧清晰可见。

iQOO Neo3 配置了双扬声器，它将传统手机听筒改为超线性大振幅扬声器，与底部的超线性扬声器配合，形成立体双扬声器，可以输出立体、干净的声音。Hi-Fi芯片的加持，带来更优秀的音质体验。值得一提的是，它保留了目前手机不多见的 3.5mm 耳机孔。

iQOO Neo3 标配 4500mAh 大电池和 44W 超快闪充，20 分钟即可充电超过 50%。

售价方面，iQOO Neo3 6GB RAM+128GB ROM版本 2698 元，8GB RAM+128GB ROM 版本 2998 元，8GB RAM+256GB ROM 版本 3398 元，12GB RAM+128GB ROM 版本 3298 元，该机也是目前价格最低的骁龙865机型了，感兴趣的IT之家网友可以关注一下。

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关键词：iQOO Neo3

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