内行热闹、外行冷，智能家居是“伪需求”吗？

从去年开始，智能家居市场竞争再次升级。传统家电厂商、手机厂商等都将AIoT作为未来的重要布局，并在"智慧屏"领域掀起新的市场声量。

今年年初，小米宣布未来五年要投资100亿人民币All in AloT，并在去年5月宣布成立大家电事业部。传统家电厂商也从防御性布局转变成更主动出击，将AIoT作为未来重要布局，并纷纷改名、"去家电化"以增加科技标签："TCL集团"变更为"TCL科技"、"青岛海尔"更名"海尔智家"、"海信电器"更名"海信视像"等。

智慧屏领域，手机厂商、传统家电厂商都争先发布新品，去年荣耀智慧屏、华为智慧屏、摩托罗拉电视、红米电视、一加电视先后亮相，TCL、创维、康佳、海尔等家电大厂也紧跟造势，纷纷推出智慧屏或智慧电视。就连拼多多都在去年8月份携手JVC电视发布首批定制化智能大屏电视；OPPO也对外透露，预计下半年会推出智能电视。

各路玩家的加码，让一些行业人士感受到，一度停滞的智能家居行业呈现"爆发井喷"现象。从2013年至今。智能家居经历了众多风口，包括互联网电视、智能音箱等爆款单品之争，操作系统、服务应用等生态构建，有被资本、厂商追捧时的高光时刻，也有因体验差、不智能、低价竞争导致的市场低谷。

如今在5G、物联网等趋势下，智能家居进入下半场，有望从智能单品进入全屋智能，提升用户的智能家居体验。在这一轮新的市场拓展中，到底是谁的机会？谁的坑？

"伪需求"还是"真痛点"？

"拿个PPT就能融资几百万" ，中国智能家居产业联盟秘书长周军对凤凰网科技谈到，他见证了2014年～2018年间资本对智能家居硬件类项目的疯狂追捧，而如今几乎都倒闭了，留下的都是踏踏实实做技术的公司。

从投融资数据也可以看到，从2014年开始，智能家居领域的投融资数量和金额都大幅增加，直到2018年开始放缓，投融资金额减少并集中到少数头部公司，市场进一步洗牌。

2008～2020年智能家居领域的投资数量与投资金额（数据来源：IT桔子）

智能家居领域不仅吸引众多的创业公司，传统家电厂商、互联网巨头也都纷纷跟进，希望从各自擅长的领域进入智能家居市场，争夺智能家居入口。从智能手机、互联网电视再到智能音箱，这些一度被当作入口的产品，都引发一波又一波的鏖战。

以智能音箱为例，阿里、京东、腾讯、百度、小米、联想等公司争相发布产品，并以低价抢占市场，天猫精灵方糖一度将价格下拉至89元，被称为"价格屠夫"。

尽管智能家居市场玩家众多，但仍是局部火热，整体渗透率其实并不理想。

据《2018中国智能家居产业发展白皮书》，目前国内智能家居的市场渗透率为4.9%，而同期美国智能家居渗透率达32.0%。

"智能家居已有20多年发展，每隔几年都会有一个引爆点，但全屋智能的量并不大。" 周军谈到，虽然部分智能家居单品渗透率比较高，但以智能空调为例，用户激活率并不高，100人中不到20人会使用手机远程控制开空调。

这种挂着智能之名，实则还是卖家电产品，让很多从业者都不看好智能家居。"智能家居就是内行热闹、外行冷"、"智能家居做了那么多年都没有太大的发展，是一个‘伪需求’"。

京东在2014年成立了大约200人左右团队做智能家居，希望通过平台连接各种设备，包括京东自己的产品和友商的产品，比如智能化的洗衣机、空调、厨灶等，但实际上用户活跃度并不高。

"后台数据显示，上千万的智能化家居设备，用户活跃度却不到10%；卖得比较好的智能音箱，在低价竞争中，也是贴钱赚市场。" 京东相关人士谈到。

曾负责TCL智能家庭研究经理胡欣也谈到，2014年与同事做集团内部大小家电的智能化，刚开始其他业务线的同事还很支持，但经过两年繁琐的跨部门对接，最终还是没有形成流量、拉动出货量，跨部门同事的配合度也逐渐冷却。他与团队只好硬着头皮自己开发新品，比如智能锁等。

胡欣谈到，私下与同行交流，本想聊聊智能家居的出路和未来，结果却变成了"吐槽会"。后来他于2018年初离职，投身工厂智能化改造。

拦路虎

雷军曾分析智能家居发展20多年还是难以推动的原因——商业通道和技术通道没有打通。

从全屋智能的角度，要想实现智能家居，需要重新将家里装修一遍，成本太高；从单品智能逐渐渗透到用户家庭，用户又不可能只买一家的产品，不同产品之间很难互联互通。

小米的做法是从C端市场切入 ，先实现单品智能，然后再通过互联互通的模组，小米产品形成生态闭环，最终逐渐实现智能化。

但智能单品在C端的主要竞争点还是"性价比"，在智能化方面并不理想。

也有数据发现，在已出售的智能音箱中，仅有6%连接了灯光、开关等其他设备。

智能单品的红海竞争，也让行业整体利润进一步压缩，导致厂商减少在已有产品上的研发，而是转向新品类。比如大家电公司都在推出小家电产品，手机厂商都将目光投入家电市场。

TCL前员工胡欣对凤凰网科技谈到"价格杀手"小米让很多传统家电厂商都很头疼，"就是你没办法跟他PK，成本做不到那么低。比如65英寸的电视不到2000元，这在以前想都不敢想。低价竞争带来的低利润也让研发投入减少，比如原来我们都保持20%～30%的利润，但现在只有5%，还怎么投入研发？"

"亏本的买卖没有搞头，各家家电厂商积极性都不高。"某TCL员工谈到，比如将一款空调改造成支持Wi-Fi、蓝牙连接等功能成本并不高，但是空调本身的利润经过去几十年的低价竞争，利润有限，而智能化改造后，产品价格并不会大幅提升，反而增加成本，利润更低了。

小米也意识要想进一步获得利润，还需寻找新的出路。"从2018年开始，小米的投资逻辑也在发生变化。原来是投资一些项目公司，帮助其做品控、供应链，现在更过会往上游走，投资芯片、制造工厂等，试图在规模化量产上进一步压缩成本。"周军谈到。

此外，各家厂商都在构建自己的家居生态，希望能够与其他公司合作，构建完整的解决方案，才能落地场景时更具优势。"现在很多的厂家只是拿跟别人生态打通做一个噱头而已，靠这种方式打通生态，其实效果很差。"某智能家居行业从业者谈到。

目前阿里的ALink平台、华为的HiLink、百度的DuerOS平台、海尔的U-home、美的的M-Smart平台等是自成体系，如果要跨平台合作，必须接入不同的平台协议，才能实现互联互通。

打通生态并不容易，一般有两种方式，上述从业者谈到，一种是通过在硬件商植入一套统一的通信协议、传感器，研发周期一般在3～6个月，改造成本很大；另外通过云端互联，如果合作方出现问题，那么用户体验就大打折扣，生态构建方对类似问题并不可控。

智能家居的B端市场，包括通过房地产商进入前装市场，拿下精装楼盘项目；以及通过渠道商和代理商，层层进入家装公司为用户设计的整体家居解决方案中。

与房地厂商合作的公司较多，通过合力打造"智慧家居"样板房，房地产商能赚个宣传噱头、增收房屋的附加价值，家电厂商也能"捆绑销售"，进入高端小区的精装房市场，省去了高昂的入场费和广告宣传。

但是与房地产商合作也难逃低价竞争怪圈，以及周期长见效慢的瓶颈。

TCL曾与某头部房地厂商合作，在精装小区做全屋智能项目。据胡欣透露，该房地产商将价格压得极地低，想要家电厂商先以低利润进入小区，然后再开发未精装的市场。因为未开发的市场决定权还是在用户手中，所以对TCL的吸引并不大，"当时做了样板间后，精装房的合作也并未深入"。

"跟房地产商合作全屋智能最大的问题就是‘最低价’中标，充斥着很多小厂商的产品。整体的量不大，价格还低。"周军谈到，很多地产商的PPT里都在描绘智慧社区，实际上90%还是为了卖房子做营销，在社区安全、环境治理上也效果不大。

房地产商也在成立科技公司，推出智慧社区解决方案，希望能与用户的衣食住行有更多的接触，通过智能硬件产品，打通家庭、社区周边的数据，实现精准运营。

智能家居的其他渠道商、代理商、集成商，也从2018年前后才开始构建，至今仍在探索中，涉及到的行业众多，包括家居、建材、建筑、装修、设计等。

但是目前也没有多少能覆盖全国的公司跑出来，选品不慎、智能化改造不符合预期、技术能力不过关、客户流量不大、服务周期和帐期长等都有可能导致他们"活不下去"。

受疫情影响，一些智能家居的集成商也开始扩招招募线上合作伙伴，以弥补线下合作方缺流量、不会玩线上营销、对年轻群体的需求把握不准的短板。

谁的机会？谁的坑？

今年智能家居市场的增速受疫情影响有所放缓。IDC预测，2020年中国智能家居市场同比增长3%，较预期有所下降，在渠道扩展、生态链接、传感与交互技术提升等方面都将遇到挑战。

虽然整体增长预测会有所下滑，但部分切中用户在疫情期间"宅生活"需求的产品，其销量也有所提升，比如智能护眼台灯、智能晾衣架等小家电产品。

苏宁公布数据显示，今年2月小家电品类中，与疫情相关的消毒机、电热饭盒等类目增长幅度较大，分别为13777%和2612%，其次是挂烫机、空气炸锅、吸尘器等长期热门产品。空气炸锅和电烤箱销售分别增长831%和199%。

"智能家居不能简单定义为一个 产品、一套系统，你觉得它卖得不好，这个行业就不行了。等它真正发展起来，其实就没有智能家居这一说了，就像智能手机，如今就是手机。"周军谈到，"关键是能不能给用户带来便捷和快乐"。

智能家居上半场主旋律还是硬件设备普及和连接上，那么疫情也将有利于智能家居进入下半场——不再是单品智能，而是全屋智能；智能服务再次升级，更加个性化。

随着各家厂商构建完整的智能家居解决方案，比如通过语音助手对家电进行远程控制、设备互联，实现交互方式多元化、个性化；各种平台通过内部整合、外部打通，进一步实现不同品牌之间的兼容，C端用户将得到更为简便、易用的全屋智能服务。

IDC高级研究分析师亚当·赖特 （Adam Wright） 曾表示，"数据集的广度、深度、独特性和质量将越来越多地决定消费物联网供应商的价值潜力，随着设备利润率的下降，设备的作用将在很大程度上降级成为提供服务的媒介。"

比如疫情期间，智能家居衍生出了各种内容服务，家庭电视有了更多与教育课程、游戏项目；天猫精灵进一步与音乐版权机构合作，在家庭娱乐方面推陈出新。

对于BAT等互联网巨头而言，主要以抢占流量入口为主，寻求流量变现，在硬件端、内容方面，主要靠生态合作、投资并购等方式来补齐。偏向生态为主的厂商，比如小米、苏宁、国美、美的、海尔等，都在构建自己的软硬件一体的生态，相对而言，他们的竞争优势在于供应链、渠道等方面。

随着5G、Wi-Fi6等网络传输技术和产品的升级，智能家居有望解决互联互通问题，并在产品功能上进一步智能化。"当有一天，智能家居能如同一个隐形的私人助理常伴身边，随时为我们服务，让我们能从生活中的繁琐解脱出来，智能家居的普及会进一步扩大。" 华为IoT产品线相关负责人表示。

同时，上述负责人也认为智能家居的推进本质是"将行业现有的传统产品/渠道伙伴的升级"，同时也是"消费者教育和市场培育的过程"，只有这些方面升级到达一定拐点，市场才会爆发。

在渠道升级上，除了线上渠道进入下沉市场，线下渠道也在向用户端靠近。比如海尔去年开了"1号店"，位于建材市场附近，希望能靠渠道进一步接近用户装修市场，来拉动高端系列品牌的销售。

传统家电厂商的优势可能还是在于过去几十年在硬件产品、线下渠道等，而手机厂商在通讯、软软件应用等方面略胜一筹，互联网公司在平台运营上更有经验。正如周军谈到，未来还是会出现专业做项目、做解决方案的中间商进入到智能家居的体系中去，光靠一家公司还是太艰难。