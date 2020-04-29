滴滴：武汉4月30日重启网约车服务

IT之家4月29日消息 根据滴滴官方微博的消息，根据武汉市交通运输局的部署，受疫情影响暂停服务近100天的滴滴网约车将于4月30日零时在武汉恢复运营，滴滴顺风车、代驾业务也同时开启武汉市内服务。

IT之家了解到，重启之后，滴滴网约车在武汉将实行淡季价格，滴滴将为武汉滴滴司机推出为期一个月的“战疫情，渡难关”专属补贴，包括高峰接单补贴、累积接单补贴等多种灵活补贴措施，帮助司机师傅恢复收入，降低运营成本。

滴滴公告全文：

根据武汉市交通运输局的部署，受疫情影响暂停服务近100天的滴滴网约车将于4月30日零时在武汉恢复运营，滴滴顺风车、代驾业务也同时开启武汉市内服务。我们将依据武汉市防疫指挥部等部门的统一要求，严格落实消杀工作，守护安全出行。

好久不见，但我们未曾离开。滴滴武汉医护车队和社区车队的1600多名司机师傅一直在陪伴武汉前行。随着滴滴网约车在汉恢复正常运营，滴滴武汉医护车队也将于4月30日零时收官，结束了为期两个多月的应急保障服务。根据相关部门要求，滴滴社区保障车队已于4月22日结束服务，完成接送使命。

除夕，滴滴连夜在武汉组建滴滴医护车队，开始为医护人员的出行提供免费服务，先后有300多位司机参加医护车队工作；大年初一，我们又紧急组建了由1336位司机组成的社区保障车队。滴滴医护车队累计为16家医院，近2万名医护人员提供了近50万单服务；滴滴社区保障车队为武昌区、洪山区、东湖风景区、青山区，402个社区市民提供了近15万次的服务。 在此期间，我们为师傅们提供防疫物资和相应的津贴补助。

司机师傅们始终坚守为市民出行提供便利的初心，为特殊时期的每一次服务需求保驾护航，在平凡的岗位上谱写了不凡的抗疫故事。90后的滴滴女司机王利，在武汉疫情发生后“逆行”超过10000公里，服务数千武汉社区居民的出行，获评共青团中央2020年“全国向上向善好青年”荣誉称号。

这样的司机还有很多，他们接送医护人员的出行、带患病老人去医院看病、运输防护物资、帮居民购买生活用品等等。司机师傅们的付出也赢得了武汉各医院、社区居民和社会各界的认可和表扬。我们也已把这份感谢和肯定转达给了司机师傅们，并在司机端页面为他们点亮“防疫卫士”或“抗疫先锋”荣誉勋章。

在这场战疫里，有两位分别来自医护车队和社区保障车队的司机师傅不幸感染，我们第一时间向相关部门报备信息，密切配合防控工作。欣慰的是，两位师傅及时治疗，病情已得到控制。我们后续也将继续为这两位师傅提供力所能及的帮助和保障。

虽然滴滴保障车队的使命暂时结束，但我们希望和师傅们一起把这份担当继续下去，向更大范围的社会公益服务继续出发，为多领域的社会公益组织提供出行支持。为确保车队司机师傅们的健康，滴滴将组织两个车队的所有司机进行核酸检测，提供为期一年的健康保障方案。

从2月份开始，我们联合湖北多家合作租赁公司，为司机师傅顺延租金。携手数十家保险公司对停运期间的车险顺延，并与数十家金融机构进行沟通并获得支持，金融机构提供贷款展期等多项金融扶持措施，缓解租赁公司经营压力。感谢租赁公司、金融机构等产业伙伴们，其中困难我们感同身受，感谢大家和滴滴一起面对，感谢你们的付出。

我们深知，城市完全复苏尚需时间，重新归来的广大司机师傅们可能无法在短期内达到疫情之前的收入水平。恢复运营后，滴滴将持续和广大司机师傅、合作租赁公司共同努力，平稳渡过复苏过渡期。

重启之后，滴滴网约车在武汉将实行淡季价格，我们将为武汉滴滴司机推出为期一个月的“战疫情，渡难关”专属补贴，包括高峰接单补贴、累积接单补贴等多种灵活补贴措施，帮助司机师傅恢复收入，降低运营成本。此外，给予合作租赁公司协调金融还贷展期、保险分期缴付、金融贷款贴息等纾困帮扶措施。

从寒冬冷雪，到春暖花开，衷心感谢所有司机师傅和您的家人们为抗疫做出的贡献！感谢关注与支持滴滴武汉车队的媒体及各界朋友们。路有千万里，你我携手向新的开始！

滴滴出行

2020年4月29日