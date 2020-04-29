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诺基亚8 Sirocco开始推送第二波Android 10更新

2020/4/29 20:22:11来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家4月29日消息 来自nokiamob的消息，诺基亚8 Sirocco开始推送第二波Android 10更新，第一波更新已经于4月20日开启，获得更新的国家地区包括澳大利亚、丹麦、埃及、芬兰等等。第二波包括第一波之外的部分国家，但英国除外。

按照官方的计划，5月3日将推送给100%的诺基亚8 Sirocco用户。

诺基亚8 Sirocco于2018年亮相，该机搭载骁龙835处理器，6GB LPDDR4X+128GB UFS 2.1存储，后置蔡司双摄为1200万像素+1300万像素，前置为500万（2.0光圈）。电池为3260毫安时，支持骁龙QC3.0快充，支持无线充电功能，并取消了3.5mm耳机接口。

诺基亚8 Sirocco机身玻璃占比达到了95%，同时将指纹读取器移到了机身背部，机身正面为双曲面屏幕，背面同样采用双曲面设计。该机搭载了5.5英寸的2K pOLED曲面屏（大猩猩5代玻璃），整机三围小巧，仅140.93x72.97x7.5毫米。

据IT之家报道，去年2月份，诺基亚8 Sirocco尝鲜升级安卓9 Pie，使用诺基亚8 Sirocco的小伙伴近期可留意一下是否收到系统更新。

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关键词：诺基亚8 Sirocco诺基亚8

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