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北京防控等级下调后，各大OTA平台迎来订单暴涨

2020/4/29 21:46:35来源：新浪科技作者：-责编：孤城评论：

4月29日晚间消息，今日下午，北京市宣布公共卫生应急响应级别由一级降至二级，国内低风险地区进京出差、返京人员，不再要求居家隔离14天。随后各大OTA平台出现一轮订单高峰

据去哪儿网平台数据显示，消息发布的半小时内，去哪儿网机票搜索量迅速攀升，北京出发机票预订量较上一时段上涨15倍，度假、酒店等其他旅游产品搜索量也上涨3倍。

消息发布后一小时内，飞猪北京进出港机票成交量比前一天同时段增长超500%，飞猪进出北京火车票成交量增400%。 由于新消息发布时间尚短，机票价格方面目前仍有大量低价。据飞猪平台数据显示，由北京出发，往返杭州、昆明、成都、重庆、上海等热门城市的航线价格均在500元左右，折扣力度0.8折-2折。不过价格上涨速度较快，有出游计划的北京居民建议尽快购买。

同程旅行平台显示，在北京市宣布公共卫生应急响应级别由一级降至二级后的30分钟内，北京出港航班搜索量较当天每小时平均搜索量增长了5倍。

马蜂窝旅游大数据显示，消息发布当天，马蜂窝平台出入港北京的机票订单，较上周同期增长400%，北京用户的酒店订单量较上周同期增长320%。与此同时，大量游客涌入马蜂窝搜索北京及周边相关的旅游信息。数据显示，4月29日下午，北京目的地下，“五一自驾游推荐”搜索热度上升196.4%，“五一攻略”搜索热度上涨270%，“北京周边开园景区”搜索热度上涨287.1%，“民宿”搜索热度上涨86.1%。北京市防控等级下调后，北京出发机票订单量最大的10个目的地分别为：成都、重庆、广州、昆明、大连、杭州、三亚、上海、南昌、沈阳。北京入港机票订单量最大的10个出发地为：成都、重庆、上海、三亚、广州、杭州、大连、南昌、昆明、长春。

根据美团大数据，消息公布当日下午，北京地区景区访问量暴涨199%，即上周同期的2.99倍，越来越多北京市民的旅游消费意愿被这个消息所激发。不过，根据美团大数据，本地游、本省游仍是五一出游的主要需求。北京人游北京、北京人游京津冀，将成为五一期间北京市民旅游的主要模式。相关调研数据也显示，以家庭休闲度假为主的环京健康游，意向占比高达57%，出游人数预计超过500万。(张俊)

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关键词：防控等级OTA平台

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