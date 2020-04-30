小扎乐了，Facebook第一季度净利润49.02亿美元，同比暴涨102%

北京时间4月30日消息，Facebook公司今天发布了截至3月31日的2020财年第一季度财报。财报显示，Facebook第一季度总营收为177.37亿美元，较上年同期的150.77亿美元增长18%；净利润为49.02亿美元，较上年同期的24.29亿美元增长102%。

Facebook CEO扎克伯格

Facebook第一季度营收超出市场一致预期，推动股价在盘后交易中大涨逾10%。

股价表现：

Facebook股价盘后大涨10.41%

Facebook周三在纳斯达克交易所的开盘价为190.93美元。截至周三收盘，Facebook股价上涨11.28美元，报收于194.19美元，涨幅为6.17%。截至美国东部时间周三17:04分(北京时间周四5:04分)，Facebook股价在盘后交易中上涨20.22美元至214.41美元，涨幅为10.41%。过去52周，Facebook股价最高为224.20美元，最低为137.10美元。

第一季度运营要点：

——2020年3月，Facebook每日活跃用户(DAU)平均值为17.3亿人，同比增长11%；

——截至2020年3月31日，Facebook月度活跃用户(MAU)为26.0亿人，同比增长10%；

——2020年3月，应用家族(Facebook, Instagram等)日活跃用户(DAP)为23.6亿人，同比增长12%；

——截至2020年3月31日，应用家族月度活跃用户(MAP)为29.9亿人，同比增长11%；

——资本支出为36.6亿美元；

——截至2020年3月31日，Facebook员工总量为48,268人，同比增长28%。

第一季度业绩要点：

——总营收为177.37亿美元，较上年同期的150.77亿美元增长18%；上年同期业绩中计入了与美国联邦贸易委员会(FTC)和解相关的30亿美元法律费用；

·广告营收为174.40亿美元，较上年同期的149.12亿美元增长17%；

·其他营收为2.97亿美元，较上年同期的1.65亿美元增长80%；

——总成本和支出为118.44亿美元，较上年同期的117.60亿美元增长1%；

——营业利润为58.93亿美元，较上年同期的33.17亿美元增长78%；营业利润率为33%，较上年同期的22%增长11个百分点；

——所得税准备金为9.59亿美元，较上年同期的10.53亿美元下降9%；

——净利润为49.02亿美元，较上年同期的24.29亿美元增长102%；

——每股摊薄收益为1.71美元，较上年同期的0.85美元增长101%；

——有效税率为16%，较上年同期的30%下降14个百分点；

——截至2020年3月31日，Facebook持有的现金、现金等价物以及有价证券总额为602.9亿美元。

投资与和解

Facebook称，在第一季度结束后，公司达成了协议以大约57亿美元投资印度信实工业子公司Jio Platforms。另外，根据Facebook与FTC达成的修改后的同意令，Facebook支付50亿美元隐私和解费，该同意令在2020年4月生效。

高管点评：

Facebook创始人兼CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)表示：“我们的工作始终是帮助你与你关心的人保持联系。随着人们比以往任何时候都要依赖我们的服务，我们专注于保证人们的安全、消息灵通以及保持联系。”

新冠肺炎疫情对前景的影响

Facebook称，和所有公司一样，公司的业务也受到了新冠肺炎疫情的影响。公司的业务前景正面临一段史无前例的不确定期。Facebook预计，公司的业绩将受到超出公司控制的问题的影响，包括“就地避难令”的持续和效力，全球经济刺激的效力以及其他货币兑美元的汇率波动。

Facebook预计，今年的总支出将介于520亿美元至560亿美元，低于此前预计的540亿美元至590亿美元，资本支出介于大约140亿美元至160亿美元，低于此前预计的170亿美元至190亿美元。