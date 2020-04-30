亚马逊成新冠疫情下最大赢家，两月市值增加900亿美元

北京时间4月30日早间消息，在美国上市公司中，亚马逊股价受益于近期新冠病毒疫情最为明显。

自2月中旬以来，亚马逊市值大幅上升900亿美元，创下历史新高。该公司创始人及CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）的财富增加了50亿美元。

最近几周，对美国经济逐步恢复的乐观情绪推动了美国股市反弹，然而标准普尔500指数自2月19日以来的跌幅仍然有13%。不过，随着数千万人留在家中隔离，网购快速发展，亚马逊股价在此期间上涨了9%，其中本周三的涨幅为2%。

市场研究机构Monness Crespi分析师布莱恩·怀特（Brian White）在周二的研究报告中表示：“事实证明，在这场危机中，亚马逊在向全球各地人们提供日用品方面的作用是不可取代的。我们相信，这将推动平台用户数的增长，促使当前用户购买更多商品，加速向电商的全面转型，并提升亚马逊的公司品牌。”

根据Refinitiv的统计，包括怀特在内目前有49名分析师给予亚马逊股票的评级是“买入”，只有2名分析师的评级是“持有”，没有人建议“卖出”。

亚马逊将于周四公布季度财报，届时投资者将可以了解，全球疫情将对上季度最后一个月亚马逊的零售业务造成什么样的影响，以及亚马逊AWS云计算业务的表现。此外投资者可能还会关注，亚马逊认为疫情将对未来几个月的业务造成何种影响，以及该公司对Prime送货服务的持续投资。

总体来看，自2月19日以来，标准普尔500指数成分股中有大约50只股票出现上涨，其中少数是受到疫情和消费者行为变化的直接影响，这其中包括吉利德科学和通用磨坊等。

根据Refinitiv的数据，分析师目前平均预计，亚马逊上季度营收将增长23%，达到736.1亿美元，调整后每股收益为6.25美元。