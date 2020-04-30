高通：受新冠疫情影响，第二季度智能机出货量将减30%

4月30日上午消息，高通今天发布了2020财年第二财季财报，他们表示，因新冠疫情缘故，智能手机行业在第二季度手机出货量将减少30%，但在2020年，市场仍会对5G智能手机保持强劲需求。

高通这家总部位于圣地亚哥的芯片制造商是全球最大的智能手机芯片提供商，作为苹果和三星等科技巨头，以及大多数手机厂商的重要供应链合作伙伴，他们对智能手机市场的预期比较重要。

该公周三公布了其对第二季度出货量预期的下调，此前，也是因为冠状病毒缘故，今年前三个月也就是第一季度，智能手机需求下降了21%。

高通公司在2020年第二季度售出了1.29亿颗基带芯片，预计第三季度将售出1.25到1.45亿之间。

此前人们普遍预期，由于5G时代的到来（如苹果传闻的iPhone 12系列）的推出，2020年对于智能手机行业将是需求强劲的一年。但是，突发而来的新冠疫情让这些计划陷入困境，并可能使未来的需求疲软。高通公司最初预计到2020年将出货约1750亿至1850亿颗基带芯片（总量），但不再提供总的市场预测。

尽管如此，这家芯片制造商仍表示，预计厂商们今年将出货1.75亿至2.25亿部5G智能手机。这与新冠疫情之前做出的估计是一致的，但是像Strategy Analytics这样的分析机构仍预计2020年5G出货量将低于最初的预期。

目前，所谓的“ iPhone 12”似乎有望在秋季发布。不过有分析认为新冠疫情之后经济复苏状态可能会导致需求低于预期。

苹果将在本周四发布2020年第二季度财报。尽管市场仍存在不确定性，但许多分析师仍对苹果的长期前景持乐观态度。