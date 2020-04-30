内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>微软

微软宣布开源MsQuic：QUIC协议跨平台实现

2020/4/30 8:38:01来源：开源中国作者：xplanet责编：懒猫评论：

微软在其技术社区官方博客宣布，已开源自己的内部 QUIC 库，即 MsQuic。

QUIC（Quick UDP Internet Connections，快速 UDP 网络连接）是一种实验性的网络传输协议，正在由 IETF 进行标准化。QUIC 最初由谷歌开发，在 2013 年实现。谷歌希望使用这个协议来取代 HTTPS/HTTP 协议，使网页传输速度加快。2018 年，基于 QUIC 协议的 HTTP（HTTP over QUIC）成为即将到来的 HTTP/3，正式被确定为下一代网络规范。

微软的 MsQuic 是实现 QUIC 传输协议的跨平台通用库，主要用于支持其产品内部的 QUIC 数据连接。MsQuic 针对多种使用模式进行了优化，已经被多个微软产品和服务使用，包括但不限于：

  • Windows 将在内核中附带 MsQuic，Windows HTTP/3 堆栈也是基于 MsQuic 构建的。

  • Microsoft 365 正在使用 HTTP/3 测试 IIS 的预览版。

  • .NET Core 已在 MsQuic 的基础上在 Kestrel 和 HttpClient 中构建了对 HTTP/3 的支持（在 .NET Core 5.0 预览版中可用）。

  • Windows 中的 SMB 将 MsQuic 用法作为原型。

微软在博客文章中表示，“MsQuic 为许多重要的网络方案带来了性能和安全性的改进。”并称其在线服务从这些性能改进（例如减少尾部延迟和更快的连接设置）中受益最大，“我们的连接将能够无缝切换网络，因为它们可以承受 IP 地址/端口更改的影响。”

MsQuic 仍在开发中，当前处于预览状态，在 Windows 和 Linux 上可用。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：微软

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    