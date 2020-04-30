内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

谷歌开源更快、更高效的 TensorFlow 运行时 TFRT

2020/4/30 9:33:12来源：开源中国作者：xplanet责编：懒猫评论：

TensorFlow 官方博客宣布开源新的运行时 TFRT，该运行时提供了统一的、可扩展的基础结构层，并在各类硬件上均具有高性能

TFRT 产品经理 Eric Johnson 表示，TFRT 将取代现有的 TensorFlow 运行时。原有的 TensorFlow 运行时最初是为图形执行和训练模型的工作负载而构建的。与之相比，新的运行时将急切的执行需求放在第一位，同时特别强调架构的可扩展性和模块化。

它能够很好地满足开发复杂模型时寻求更快的迭代时间的开发者需求、在训练和服务生产模型时改进性能的需求，以及希望以模块化方式将边缘和数据中心设备集成到 TensorFlow 中的硬件制造商需求。

简单来讲，TFRT 可以减少开发、验证和部署企业级模型所需的时间。

TFRT 利用了 eager 和图形执行的通用抽象，为了获得更好的性能，其图执行器支持并发执行操作和异步 API 调用。在性能测试中，与 TensorFlow 当前的运行时相比，TFRT 将经过训练的 ResNet-50 模型（一种流行的图像识别算法）在图形卡上的推理时间缩短了 28%。

TFRT 仍处在早期开发阶段，它已经与 TensorFlow 集成，最终将成为其默认运行时。

关于 TFRT 的更多信息，可查看 TensorFlow 官方博客：

https://blog.tensorflow.org/2020/04/tfrt-new-tensorflow-runtime.html

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：谷歌

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    