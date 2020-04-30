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苹果谷歌发布测试版新冠追踪程序：面向特定开发者

2020/4/30 9:51:07来源：新浪科技作者：星海责编：懒猫评论：

北京时间4月30日上午消息，据外国媒体报道，苹果谷歌开发新技术，这种技术可以减缓病毒传播。

本周，这两家公司宣布，正在向公共卫生机构的开发者发布这款应用程序编程接口(API)的测试版，这些开发者将把该工具纳入他们自己的数字接触者追踪技术开发中。

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月初时，苹果谷歌曾表示两家公司正在携手合作开发接触追踪技术。两大巨头合作可以让技术更快推广，从而让潜在感染者早一点检测或者隔离。

开发者完成测试之后，苹果谷歌计划5月中旬发布最终版本。

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关键词：苹果谷歌

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