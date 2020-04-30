苹果谷歌发布测试版新冠追踪程序：面向特定开发者

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
北京时间4月30日上午消息，据外国媒体报道，苹果谷歌开发新技术，这种技术可以减缓病毒传播。
本周，这两家公司宣布，正在向公共卫生机构的开发者发布这款应用程序编程接口(API)的测试版，这些开发者将把该工具纳入他们自己的数字接触者追踪技术开发中。
月初时，苹果谷歌曾表示两家公司正在携手合作开发接触追踪技术。两大巨头合作可以让技术更快推广，从而让潜在感染者早一点检测或者隔离。
开发者完成测试之后，苹果谷歌计划5月中旬发布最终版本。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有