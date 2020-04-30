马斯克造呼吸机再惹争议：4月底还没透露是否量产

4月30日消息，据国外媒体报道，上个月特斯拉首席执行官埃隆·马斯克（Elon Musk）承诺将向全美各地的医院捐赠1000多台呼吸器，并表示公司将尽快生产呼吸机。但据报道，马斯克送去的很多都是用于治疗睡眠呼吸暂停综合症的持续气道正压或双水平气道正压呼吸机。虽然可以帮助治疗新冠肺炎，但通常不适用于危重患者。

尽管不少医院表示，他们对特斯拉送来的设备表示感谢。但马斯克关于呼吸机的承诺似乎延续了其在社交媒体发表轻率言论的一贯模式。自从疫情发生以来，马斯克就开始发表各类未经证实的言论，其在Twitter发布的一段视频甚至因为违反公司指导方针而被删除。

马斯克的行动也与传统汽车商形成鲜明对比。本月早些时候，福特和通用汽车竞相将生产线改造成生产呼吸机。马斯克早在3月18日就发布推文称：“如果出现短缺，我们将生产呼吸机。”而在同一周，通用汽车已经开始探索是否可以通过合作生产有创呼吸机。马斯克还向包括纽约市长白思豪(Bill de Blasio)和加州州长加文·纽森(Gavin Newsom)在内的官员做出自行生产呼吸机的承诺。

马斯克表示，3月底将“尽快”让纽约工厂生产呼吸机，但直至4月底，特斯拉还没有透露工厂是否已经开始投产。4月初，特斯拉展示了一款由汽车零部件制成的原型呼吸机，但从未明确是否可以投产的问题。事实上，自疫情爆发以来，马斯克在社交媒体上发表了大量有关病毒的内容，围绕呼吸机的争议只是其中之一。有业内人士称，马斯克的另一个错误在于：常常对远超出自己专业领域的事情发表看法。（辰辰）