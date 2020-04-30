诺基亚一季度营收53亿美元同比降2%，实现小幅盈利

4月30日消息，据外媒报道，诺基亚周四公布了2020年第一季度财报。财报显示，诺基亚第一季度营收为53亿美元，与去年同期的54亿美元相比下滑2%，低于分析师平均预估的55亿美元；每股收益为0.01美元，超出分析师预测的盈亏平衡，而去年同期为负0.02美元。

在今年第一季度，诺基亚营收之所以未及分析师预期，主要是因为新型冠状病毒疫情爆发扰乱了其在中国的供应链。然而，随着新款5G电信设备需求强劲，帮助该公司勉强实现了小幅盈利。诺基亚正在与华为和爱立信展开竞争，试图加强其5G业务，并特别期待美国电信公司加快5G部署以实现增长。

爱立信和华为今年第一季度的收入都出现了增长，这得益于强劲的需求，因为电信服务有助于让企业在疫情期间保持远程工作。诺基亚一直在努力降低产品成本和发货延迟，该公司表示，产品成本降低进展顺利，其新的5G ReefShark设备的出货量有所增加。

在诺基亚发表上述言论之前，其竞争对手爱立信上周表示，疫情加大了其提供服务的难度，而由于疫情引发的封城等举措，欧洲在升级最新手机技术方面可能会更加落后，尽管中国和美国仍在继续推进5G计划。

在反思早期的许多失误之后，诺基亚正在逐步淘汰昂贵的5G组件，这些组件威胁到了其利润率和竞争力。今年前三个月，性价比更高的新产品约占诺基亚5G产品出货量的17%，高于上个季度的10%。

与此同时，诺基亚下调了2020年全年业绩预期，原因是该公司在新型冠状病毒疫情的背景下难以将设备交付给客户，而有些电信运营商则推迟了投资。该公司预计摊薄后每股收益为0.25美元，而此前的预期为0.27美元。此外，诺基亚预计营业利润率为9%左右，而此前估计为9.5%。

诺基亚首席执行官拉吉夫·苏里（Rajeev Suri）在声明中说，随着新冠疫情形势的发展，“有些国家的供应和交付面临的挑战可能会加剧，一些客户可能会重新评估他们的支出计划”。该公司表示，第一季度需求没有下降，2月中旬至3月中旬，受封锁影响地区的网络流量增加了20%至40%。