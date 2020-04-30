S01定型，T03走量，拥有大华输血的零跑汽车能否笑到最后？

2015 年 12 月，零跑汽车正式在杭州注册成立，彼时的零跑只是当时众多涌现出的新造车企业其中一家。

这 5 年“新势力”造车潮来的快，退的也快。大多数新造车企业，没能在这场新能源汽车热中坚持下来，目前真正能生产销售的不超过 10 家。

新能源汽车在某种层面上可以实现对传统车企弯道超车，但汽车这个行业终究还是：人才密集、技术密集、重资金产业，没有一定的实力很难在这场浪潮中生存下来。

零跑背靠大华股份

经历 19 年新能源补贴大退坡，许多新势力造车企业已经出现严重资金问题。

市场融资一直是新势力的主要资金来源，但是退烧之后新能源汽车市场，融资境况并不乐观。

2018 年零跑亏损 3.07 亿元后，2019 年上半年又持续亏损约 2 亿元。

新车交付方面，零跑汽车 2019 全年交付 1000 多辆 S01。

对于连续亏损的零跑，唱衰论一直也在网上发酵！未来发展资金问题也是大家关注的焦点。

蔚来汽车创始人李斌向外界表示过，“造车没有 200 亿元很难做下去”。

从创立至今，零跑汽车一共接受 4 轮共计 36.4 亿融资，36.4 亿相比李斌口中的 200 亿差距甚远。

那么，零跑汽车发展的资金到底来自于哪里？

零跑创始人朱江明，还有另一个身份——浙江大华技术股份有限公司副董事长。

大华股份是一家国内知名的安防监控设备制造企业，大华股份也一直被誉为安防界华为，重视技术研发。

目前，大华在全球安防企业中排名第 2，在安防领域仅次于海康威视，大华股份 2019 年营收为 261.49 亿元，同比增长 10.5%；净利润为 31.88 亿元，同比增长 26.04%。

朱江明近日接受采访时也向透露，不管外部怎么样，至少保证这三年零跑还活着，零跑 3 年内没有外部融资也可以继续地活下去，承诺大华股份持续为零跑输送资金。

拥有大华做支撑的零跑，从诞生之初就不同于其它车企，依托大华股份研发能力。

零跑汽车至今获得了 367 项发明专利，包括：三电系统、智能网联系统、智能驾驶系统在内的核心技术均采用自主研发能力，整车超 80%以上都自主研发设计，是造车新势力中发明专利占比最高的车企。

被称为技术控的朱江明在许多场合一直强调：我们不是互联网造车，更不是传统造车企业，我们是一家拥有 IT 基因的汽车公司，我们不玩概念，不讲故事。

发展反其道而行

相较于蔚来、小鹏、威马、理想等造车新势力都在推 B 级车、中大型 SUV 等车型。

售价大部分都集中在 20-30 万这个区间，甚至有的车型高于 30 万售价。

零跑发展与他们有着截然不同的发展理念，首款车型——S01,是一款双门轿跑掀背车型。售价区间为：11.99-14.99万元。

S01 定位双门轿跑车型在任何时候都会是比较小众的车型，这点朱江明接受采访时也是这么回答。

前面提到过，2019 年 S01 交付了 1000 多辆，虽然这个量不多，但是在放在两门的轿跑领域，这个数字并不算少。

S01 车型 1000 多辆销量某种意义上对零跑这样新车企也算是一种成功！

不难看出零跑是想通过差异化竞争方式让零跑品牌生存于市场，采用更佳务实造车理念。

做一个高性价比的品牌

随着，国内汽车市场日益成熟，汽车作为一种代步工具，正在逐步回归其工具属性，如欧洲的小型车、日本的 K-CAR 等，其身份象征正在减弱，小型车会是更经济的出行解决方案。

2 年之内，随着产业链的发展，新能源造车成本也将会明显下降，届时电动汽车成本将会与传统燃油车持平。

降价是一个拐点，意味着智能纯电产品的“黄金时代”来临，使用场景更为全面的纯电中大型车型届时才会有更具竞争力的成本优势。

零跑自己也一直宣传：未来小型车是一个趋势，特别是在电池成本暂时无法降低的情况下，小车的性价比优势会更明显。

零跑产品总监吴望明接受采访时透露：目前电动车做大就要牺牲电池成本，现阶段电池价格还是比较昂贵，预计未来两三年内成本会降下来，现在推出小型车是比较务实的。

当前，小型电动汽车普遍配置低，智能化差，俨然为“代步车”的形象，市场上需要一款产品，来打破小型电动汽车的过往印象。

零跑即将推出的第二款车型——T03，就是在这种背景之下开发的。

零跑 T03 诞生于零跑汽车正向开发的小型车纯电 T 平台，定位长续航智能微型纯电小车。

长宽高分别为：3620mm、1652mm、1577mm，轴距为：2400mm，采用 5 门 4 座的布局。

专门为 T03 小型车打造的 T 型纯电平台，相比许多车企惯用的油改电平台。

纯电专属平台从设计之初就考虑到了电动车本身的特征，可以使电池的模块设计达到最优状态，带来更长的续航，并使整车布局更合理，安全性更高。

T 平台 5 大优势：

一体式平整化电池布局，更均衡的前后轴荷布局，整车重心更低。

长轴距占比，近乎全平地板，灵活的储物空间。

智能化与网联化，可升级自动驾驶辅助，支持整车 OTA。

高强度车身，电池 pack 高安全标准设计，主动 ADAS 系统。

电池模组设计最优化，紧凑高效的三电系统与整车轻量化。

关键配置数据：

Heracles 电驱总成：最大功率 55kW，最大扭矩 155N·m。

采用宁德时代 NCM811 配比电芯，PACK 能量密度为：171Wh/kg，电池容量：36.5kWh，NEDC 续航里程达 403KM。

两种能量回收方式：松电门能量回收和踩刹车能量回收，能量回收可提升 15%-25%NEDC 续航里程。

全车具备 3 摄像头+1 毫米波雷达+11 超声波雷达硬件基础，可实现 L2 级智能辅助驾驶，具备 APS、CCS、ACC、LSF、FCW、AEB、LDW、LKA 车、SLIF、DFM 功能。

可以看出零跑想将 T03 打造成一款低价高配走量车型（预售 8 万以内），搭载同级独有 L2 自动辅助驾驶系统以及整车支持 OTA 升级等关键配置，通过高配等差异化手段与热销的欧拉 R1 等对手车型展开竞争。

不可否认，T03 确实如零跑宣传的那样是一台高配务实的车型，低于 8 万预售价格，一系列越级配置加持，整体竞争力还是很强，在解决产能问题后市场认可度和销量估计也会比 S01 好不少。

为顺应将来发展，零跑研发了覆盖全维度生活用车场景的三大纯电整车平台：

S-Platform：紧凑型车平台，强调底盘和操控

C-Platform：中型车平台，强调性能及拓展性

T-Platform：小型车平台，解决城市短途代步

未来零跑的车型大部分都会来自这三大平台架构。

总结

目前，零跑暂时还没有取得整车生产资质，由长江汽车合作代工。

长江汽车拖欠工资和裁员传闻，前一阵子被炒得很热，一定程度上也间接影响了零跑汽车。

关于新势力造车资质问题，再一次成为大家讨论的焦点。

为此朱江明也回应称：目前资质不是零跑关键问题，如何做好产品才是零跑关键问题。

中国新能源汽车企业虽有几十家，但有实力的终究只有少数几家。考虑到国外品牌正在加快进入我国新能源汽车市场，预计未来三年新能源汽车企业将快速洗牌，实现优胜劣汰，零跑汽车实行差异化竞争也不失为一种好的策略，毕竟让企业先活下去比什么都重要。

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