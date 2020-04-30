美版健康码要来了！苹果 Google 被网友质疑

雷锋网 4 月30 日消息，据外媒报道，由苹果和谷歌合作开发一个冠状病毒追踪系统将在 5 月 1 日正式上架，今天已经进入测试阶段。

图自：techcrunch

这款应用可以让 iOS 和 Android 系统的智能手机用户监测新冠病毒的扩散情况。预计 5 月中旬就可以在 iOS 和谷歌软件商店分别发布的公开应用程序设备上使用该软件功能。

苹果公司和谷歌公司表示，他们将在本周五提供关于该 API 及其发布的更多细节，包括展示其实际操作的示例代码。同时，苹果和谷歌也强调在隐私方面，不会允许政府或第三方插手获取个人信息，并且该项目所有的数据会在新冠肺炎终结时被销毁。

contact tracing 如何工作？

不同于传统的接触跟踪，这款应用能够在更大的范围内运作，那么，这款应用的具体如何追踪和监测呢？

USA today 详细介绍了其工作原理。

首先，你需要在手机上下载带有 API 卫生部门应用程序。

图自：USA today

API，即应用程序编程接口，旨在帮助智能手机匿名检测其是否靠近报告感染病毒的人。

需要注意的是，大部分的手机蓝牙辐射氛围是 30 feet（9.14米），如果手机放在衣服口袋里信号范围会变小。所以，这款应用能通过低功耗蓝牙 beacon 的方式，同时作为发送者和接受者，交换并保存彼此的信息。同时，为了保持匿名，代码每 10 分钟到 20 分钟更改一次。

前期工作做完之后，这款应用就要开始工作了。

当用户在公共场所混合 5 分钟或更长时间时，他们的设备会自动交换密码并存储 14 天，即冠状病毒潜伏期，而手机之间的距离是根据信号强度计算的。

图自：USA today

代码每 14 天删除更新一次，在征得用户同意后，App 会将过去 14 天的匿名符号传输到系统以便观察。

图自：USA today

紧接着，数据库每天向手机发送一份诊断键列表，对密钥进行分析，看它们是否与过去 14 天收集的任何代码相匹配，如果找到匹配项，当地公共卫生部门会使用健康授权应用程序向其他用户发出警报，警告用户他们已感染该病毒，并给出建议。

图自：USA today

当然，为了保证隐私，这是以匿名的方式发送警报，用户并不知道是谁触发了警报。

图自：USA today

此外，为了更方便用户理解，苹果和 Google 发布的 Contact Tracing 蓝牙工作原理提供了一张图片，阐释了这一过程：

图自：苹果官网

隐私问题解决了吗？

而苹果和谷歌的联手自 4 月 10 日官宣后就备受关注，网友们也为他们提出了一系列关键问题：

这真的安全吗？

黑客们能用这个系统把所有患病的人列一个大名单吗？

谷歌、苹果或黑客能用它来找出我去过哪里吗？

有人能用这个找出我和谁联系过吗？

如果我不希望手机执行此操作怎么办？

这是变相的监视系统吗？

当然指向最多的还是个人隐私问题。

对此，苹果和谷歌公司也解释说，它们的系统使用的是生成密钥的加密机制（cryptography mechanism for generating the keys）。

并表示在使用这款应用程序前，需要获得用户“允许”，也就是说需要个人授权同意与其他用户共享信息。也不会将跟踪信息和个人身份相对应。

同时，该技术也不会通知用户与谁接触或者在哪里有过接触，即便是内部人员也看不到这些数据。因此，如果没有测试出新冠阳性，不会有任何信息泄漏。如果确诊了，确诊病患的信息也会直接向接触过的用户手机发布匿名警报，而不会将这些信息传到政府和其他机构。

此外，根据谷歌和苹果发布的联合声明，只有公共卫生机构被允许访问 API ，且仅有公共卫生机构有权限访问确诊密钥信息，用户可以放心使用。

对于用户担心的黑客问题，谷歌和苹果也给出了解释：

为了防止黑客通过 UUID 码倒推回用户身份，苹果和谷歌公司对滚动近距离标识符和元数据进行了加密。

另外，与用户身份标识无关的加密元数据与滚动近距离标识符关联。只有在用户确诊并主动报备病情后，元数据才会解密。

不过，综合来看，这项技术是利大于弊的。毕竟，在新冠肺炎面前，个人隐私与生命安全相比则弱了许多，但也应该意识到，问题并不单单是由技术造成的，解决方案也需要技术之外的努力。

参考资料：

【1】https://techcrunch.com/2020/04/29/apple-and-google-release-first-seed-of-covid-19-exposure-notification-api-for-contact-tracing-app-developers/

【2】https://covid19-static.cdn-apple.com/applications/covid19/current/static/contact-tracing/pdf/ExposureNotification-BluetoothSpecificationv1.1.pdf

【3】https://techcrunch.com/2020/04/24/apple-and-google-update-joint-coronavirus-tracing-tech-to-improve-user-privacy-and-developer-flexibility/

【4】https://www.usatoday.com/in-depth/news/2020/04/28/contract-tracing-app-could-warn-you-of-coronavirus-exposure/5163841002/

【5】https://www.leiphone.com/news/202004/62ygnrpDmF3U4aKn.html

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