iOS限免App精选：Fine修图 - 全功能精细修图（￥12→0）

IT之家4月30日消息 Fine是一款功能强大且简单易用的高质量全能修图软件，曾多次评选入全球一百多个国家AppStore Today精选的全功能精细修图APP。

景深模糊

• 模拟单反镜头，大光圈镜头的景深模糊，有质感的光斑、光圈，大大加强了照片质感的深度

• 更有光圈、景深、散射、色差、焦点、运动、霜化、雾化模糊11种不同类型的模糊，助你随心创作不同风格的照片

• 笔刷工具: 自由涂选光圈模糊区域

• 智能笔刷工具: 利用人工智能技术一秒识别物体和背景并应用于光圈效果。

• 对具有双摄的深度信息的图片，能够进行重新调焦，并应用Fine更为真实的大光圈模糊效果

全面而强大的调整工具

• 颜色调整: 色温，色调，饱和度，鲜艳度，褪色，通道，色相

• 光效调整: 亮度，曝光，对比度，阴影，高光，黑色色阶，白色色阶

• 高级调整: 曲线，色阶(直方图)，色调，阴影色调和高光色调，色调调整均支持自定义选取颜色

• 色彩突出: 将图片变成黑白照片的同时又保留你想要突出的颜色，并可以将想要突出的颜色变得更加鲜艳

• HSL: HSL调整支持从图片中拾取想要的颜色

• 色调分离调整及色彩平衡调整

• 其他工具：暗角，散射，颗粒

局部调整：

• 深度编辑：基于双摄的深度信息编辑图片

• 笔刷：强大易用的笔刷工具

• 选色：选取画面中色彩相似的区域进行调整

• 径向：以径向的方式作用画面

• 线性：以线性的方式作用画面

• 镜像线性：以镜像线性的方式作用画面

应用下载：点此进入iTunes商店。（81.3 MB，系统要求：iOS 11.0 或更高版本。兼容设备：iPhone、iPad、iPod touch。）

更多限免iOS应用，请关注IT之家iOS应用推荐：iPhone入口 || iPad入口。