苹果第二财季营收583亿美元，净利同比降3%

北京时间5月1日凌晨消息，苹果公司今天发布了2020财年第二财季业绩。报告显示，苹果公司第二财季净营收为583.13亿美元，比去年同期的580.15亿美元增长1%；净利润为112.49亿美元，比去年同期的115.61亿美元下降3%。苹果公司第二财季大中华区营收为94.55亿美元，低于去年同期的102.18亿美元。

苹果公司第二财季每股摊薄收益和营收均超出华尔街分析师预期，但其盘后股价仍旧下跌近2%。

苹果公司董事会批准将季度股息调高6%，将向公司的普通股股东派发每股0.82美元的现金股息，这笔股息将于2020年5月14日向截至2020年5月11日营业时间结束的在册股东发放。另外，苹果公司董事会还已经批准将现有的股票回购计划扩大500亿美元。

详细业绩：

在截至2020年3月28日的第二财季，苹果公司的净利润为112.49亿美元，比去年同期的115.61亿美元下降3%；每股摊薄收益2.55美元，比去年同期的2.46美元增长4%。

苹果公司第二财季运营利润为128.53亿美元，低于去年同期的134.15亿美元。

苹果公司第二财季净营收为583.13亿美元，比去年同期的580.15亿美元增长1%，其中国际销售额所占比例为62%。

苹果公司第二财季毛利润为223.70亿美元，高于去年同期的218.21亿美元。

苹果公司第二财季每股摊薄收益和营收均超出华尔街分析师预期。据雅虎财经频道提供的数据显示，29名分析师此前平均预计苹果公司第二财季每股收益将达2.26美元，2529名分析师此前平均预计苹果公司第二财季营收将达545.4亿美元。

按地区划分：

苹果公司第二财季美洲部门营收为254.73亿美元，相比之下去年同期为255.96亿美元；

欧洲部门营收为142.94亿美元，相比之下去年同期为130.54亿美元；

大中华区营收为94.55亿美元，相比之下去年同期为102.18亿美元；

日本部门营收为52.06亿美元，相比之下去年同期为55.32亿美元；

亚太其他地区营收为38.85亿美元，相比之下去年同期为36.15亿美元。

按产品划分：

苹果公司第二财季来自于iPhone的营收为289.62亿美元，相比之下去年同期为310.51亿美元；

来自于Mac的营收为53.51亿美元，相比之下去年同期为55.13亿美元；

来自于iPad的营收为43.68亿美元，相比之下去年同期为48.72亿美元；

来自于可穿戴设备、家居设备和配件的营收为62.84亿美元，相比之下去年同期为51.29亿美元。

来自于服务的营收为133.48亿美元，相比之下去年同期为114.50亿美元。

高管点评：

苹果公司首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）称：“尽管新冠病毒在全球范围内造成了前所未有的影响，但我们很自豪地报告，在服务和可穿戴设备创下季度纪录的推动之下，苹果公司在这个季度中实现了增长。在当前的艰难环境中，用户正在以全新的方式依赖苹果公司的产品，以保持联系、获得消息以及保持创造力和生产力。我们感到激励和鼓舞，不仅要继续以创新的方式满足这些需求，而且要继续回馈来支持全球响应，从向世界各地的医疗专业人员发出数千万个口罩和定制的面罩，到向全球公民和美国食品基金等组织捐款数百万美元。”

苹果公司首席财务官卢卡斯·麦斯特里（Luca Maestri）表示：“我们为苹果公司在世界各地的团队感到自豪，也为我们的业务和财务表现在当前这个充满挑战的时期表现出的弹性感到自豪。我们的活跃设备安装基数在所有地区的市场上和所有主要产品类别中都达到了历史最高水平。我们在这个季度还创造了133亿美元的运营现金流，比去年同期增加22亿美元。我们对公司的未来充满信心，并将继续在所有领域业务中进行重大投资，以丰富客户的生活和支持我们的长期计划——包括为美国经济贡献3500亿美元的五年承诺。”

资本回报计划：

苹果公司董事会批准将季度股息调高6%，将向公司的普通股股东派发每股0.82美元的现金股息，这笔股息将于2020年5月14日向截至2020年5月11日营业时间结束的在册股东发放。另外，苹果公司董事会还已经批准将现有的股票回购计划扩大500亿美元。

股价变动：

当日，苹果公司股价在纳斯达克常规交易中上涨6.07美元，报收于293.80美元，涨幅为2.11%。

在随后截至美国东部时间周四下午5点14分（北京时间周五凌晨5点14分）为止的盘后交易中，苹果公司股价下跌5.19美元，至288.61美元，跌幅为1.77%。过去52周，苹果公司的最高价为327.85美元，最低价为170.27美元。