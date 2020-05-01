五一出游必备！教你“白嫖”微信提现手续费

众所周知，微信提现是要手续费的。尽管官方给了每个人1000元的免费提现额度，但这个额度却是累加的。如果从2016年制度首次生效算起，到现在额度还有剩余的，估计也没几个人了。而且它还不像支付宝那样，可以通过蚂蚁积分免费兑换额度，这规则……确实有点坑爹！

或许是疫情的缘故，让微信支付上半年产生下跌。总之在这个五一假期前夕，官方破天荒地推出了一个提现手续费的“免费撸”活动，当然既然是加了引号的，肯定不是真免费了，但绝对值得你一试！

▲微信的这个免费提现额度，还有没用完的吗？

这次的官方福利，来自一款名为“微信支付有优惠”的微信小程序，在搜索栏中输入小程序名称就能找到。

▲搜索“微信支付有优惠”小程序

界面已经把功能基本说得差不多了，简单点说，只要我们完成几次简单的任务（其实就是使用微信支付，这个……应该没难度吧～），就能兑换相应数量的金币。

每使用一次微信支付，就能换取一定数量金币

那么金币到底能干什么呢？

当然就是换取免费提现券了，究竟划不划算呢？

这里小编帮大家算了一笔账，每次使用微信支付，单笔金额>10元时（对于绝大多数人应该都很容易吧~），就能获取一枚金币。而一枚金币可以兑换100元的零钱提现额度。应用这个规则，每人每周最多可获取15枚金币，妥妥的1000元提现额度就这样到手了（每周仅可兑换一次）！

▲1枚金币就能兑换100元免费提现额度！

除了免费提现额度之外，你还可以利用金币去换取手机充值券、腾讯视频VIP、微信支付立减金等等。当然这些小编个人感觉不如提现额度划算，总之机会留给需要的人吧，喜欢哪个换哪个！

▲兑换来的额度也是累计的，只要在30天有效期内，用多少次都行

写在最后

最后说一下规则吧，和零钱免费提现额度一样，这个兑换来的额度也是累加的。也就是说无论你提现多少次，只要不超过你所获得的额度券上限，就一直可以使用。不过这个额度券是有时限的，从你获得之日起30天内有效。而且金币每周只能兑换一次，如果需要大额券的小伙伴，就一定别点小券了！