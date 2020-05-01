糟糕经济数据打压美股，苹果未披露业绩预期盘后下跌

北京时间5月1日消息，美国和欧洲糟糕的经济数据，令投资者信心受挫，星期四美股收跌。截至收盘，道指跌288.14点，跌幅为1.17%，报收24345.72点；标普500指数跌27.08点，跌幅为0.92%，报收2912.43点；纳指跌25.16点，跌幅为0.28%，报收8889.55点。

美国主要科技巨头全线上涨，脸书涨5.42%，亚马逊涨4.27%，苹果涨2.11%，NetFlix涨1.93%，Alphabet涨0.54%，微软涨1.0%。

中国主要科技股涨跌互现，网易跌2.38%，爱奇艺跌1.45%，拼多多跌2.91%，微博涨1.82%，腾讯音乐涨1.42%，阿里巴巴跌1.95%，京东跌2.8%，趣头条涨0.41%。

中概股股价

其他中概股涨跌不一，其中上涨的公司包括：寺库（涨20.45%），简普科技（涨11.39%），嘉楠科技（涨8.82%），欢聚集团（涨6.07%），小赢科技（涨4.89%），云集（涨4.87%），搜狗（涨4.4%），富途控股（涨3.72%），人人公司（涨3.29%），信也科技（涨3.23%），猎豹移动（涨3.02%），优信（涨2.55%），品钛（涨2.48%），云米（涨1.68%），跟谁学（涨1.51%），虎牙（涨1.5%），1药网（涨1.47%），斗鱼（涨1.47%），华米（涨1.37%），达内科技（涨0.99%），百世（涨0.94%），中通（涨0.68%），汽车之家（涨0.62%），陌陌（涨0.54%），500彩票网（涨0.46%），世纪互联（涨0.4%），新东方（涨0.39%），58同城（涨0.29%），新浪（涨0.15%）。

下跌的公司包括：360金融（跌0.33%），金融界（跌0.43%），UT斯达康（跌0.52%），携程网（跌0.58%），老虎证券（跌0.68%），触宝（跌0.84%），迅雷（跌1.08%），哔哩哔哩（跌1.33%），凤凰新媒体（跌1.38%），正保教育（跌1.52%），网易有道（跌1.66%），团车（跌1.85%），搜狐（跌1.87%），房天下（跌1.89%），好未来（跌1.94%），信而富（跌2.13%），中芯国际（跌2.14%），蘑茹街（跌2.46%），宝尊电商（跌2.48%），前程无忧（跌2.81%），乐信（跌2.88%），流利说（跌3.24%），趣店（跌3.35%），途牛（跌3.81%），无忧英语（跌3.87%），小牛电动（跌3.97%），易车网（跌4.1%），唯品会（跌4.61%），如涵控股（跌4.74%），微贷网（跌5.06%），蔚来（跌5.54%），兰亭集势（跌5.93%），乐居（跌6.49%），宜人贷（跌9.2%）。

58同城收到收购方新要约

58同城昨晚宣布，公司董事会收到来自华平创投亚洲、泛大西洋投资新加坡基金、鸥翎投资以及公司董事长兼CEO姚劲波组成的财团，签署时间为2020年4月30日、与公司“退市”交易有关的初步非约束性要约，买方有意以每股27.5美元的价格，收购公司全部流通普通股，其中包括美国存托股（价格为每股55美元）代表的普通股，支付方式为现金。鸥翎投资在2020年4月2日向58同城提交的初步要约中提出了让后者退市的交易，上述机构和个人组成财团的目的是促成这一交易。58同城董事会已设立特别委员会，评估初步收购要约中提议的交易，或公司可能的战略选项。鉴于收购方提交新的收购要约，特别委员会将继续对交易进行评估。58同城董事会和特别委员会提醒公司股东以及考虑交易公司股票的其他投资者，公司尚未就初步要约提议的交易，或公司可能采取的战略选项作出任何决策。公司不保证一定会收到正式收购要约，不保证与提议的交易有关的正式协议会达到批准或执行。

寺库昨晚宣布，董事会已批准一项股票回购计划，授权公司在未来12个月内以美国存托股方式回购价值至多2000万美元的A类普通股。这项股票回购计划生效时间为2020年4月30日。寺库董事长、CEO李日学表示，“董事会授权这项股票回购计划，表明了我们对寺库长期前景的信心。我们坚信中国奢侈品电商市场有很大潜力，将尽力利用奢侈品行业向数字化转型带来的机会，提高长线投资者的价值。”‎寺库可能在公开市场上以市场价，或以议价交易方式，根据市场变化回购股票。在执行股票回购计划时，寺库将遵守《1934年美国证券交易法》10b5-1或10b-18条款。今天常规交易中，寺库股价上涨0.54美元，涨幅为20.45%，报收于3.18美元，盘中一度摸高3.3美元。盘后交易中，寺库股价一度下跌0.16美元。

美国/国外科技股

其他国外科技股绝大多数下跌，其中上涨的公司包括：eBay（涨2.05%），诺基亚（涨1.99%），艺电（涨1.31%），Adobe（涨1.28%），iRobot（涨1.11%），Salesforce（涨0.95%），爱立信（涨0.12%）。

下跌的公司包括：赛门铁克（跌0.05%），高通（跌0.38%），PayPal（跌0.47%），SAP（跌0.51%），索尼（跌0.51%），Zynga（跌0.53%），速汇金（跌0.6%），GoPro（跌0.85%），Pinterest（跌0.91%），Snap（跌1.23%），Box（跌1.28%），Slack（跌1.4%），博通（跌1.59%），戴尔科技（跌1.61%），动视暴雪（跌1.64%），甲骨文（跌1.69%），黑莓（跌2.06%），英伟达（跌2.07%），思科（跌2.22%），特斯拉（跌2.33%），Fibit（跌2.34%），AMD（跌2.37%），IBM（跌2.43%），VMware（跌2.56%），Spotify（跌2.7%），英特尔（跌2.94%），摩托罗拉系统（跌3.43%），西部数据（跌3.46%），Uber（跌3.51%），Lyft（跌3.61%），美光科技（跌3.89%），惠普公司（跌4.73%），LendingClub（跌6.69%），恩智浦（跌6.74%），Groupon（跌6.87%），Twitter（跌7.75%），Yelp（跌8.51%）。

疫情相关支出增加，亚马逊第二季度或亏损，盘后股价下跌

虽然亚马逊第一季度营收由上年同期的597亿美元增长至755亿美元，但利润由35.6亿美元下降至25亿美元，每股收益由7.09美元缩水至5.01美元。分析师对亚马逊营收和每股收益的预期分别为737亿美元和6.23美元。亚马逊预期第二季度运营利润将介于-15亿至15亿美元之间，表明疫情会给其经营带来很大不确定性。分析师曾预计第二季度亚马逊利润超过40亿美元。但亚马逊CEO杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)表示，“我们预计正常情况下第二季度运营利润将达到40亿美元或更高，但当前疫情情况下，为了将产品及时送达客户和确保员工安全，我们与疫情相关的费用将达到40亿美元，甚至更高。”由于众多企业采取远程办公方式，亚马逊云服务营收由77亿美元增长至102亿美元，但低于分析师预期的103亿美元。在亚马逊39.9亿美元运营利润中，云服务贡献了30.8亿美元。Amplify ETF CEO克里斯蒂安·马古恩（Christian Magoon）表示，“疫情期间，物流、流媒体服务和云服务，使亚马逊获得了比较优势。”过去12个月，亚马逊股价累计上涨30%，标普500指数下跌0.2%。今天常规交易中，亚马逊股价上涨101.29美元，涨幅为4.27%，报收于2474美元。盘后交易中，亚马逊股价一度下跌134美元。

苹果没有披露6月份季度业绩预期引起投资者担忧，盘后一度跌6.9美元

苹果第二财季营收为583亿美元，比上年同期增长1%，净利润为112.5亿美元，低于上年同期的115.6亿美元。iPhone业务营收为289.6亿美元，下降7%，但超过分析师预期；服务业务增长17%至133.5亿美元，可穿戴设备和配件业务增长23%至62.8亿美元。苹果CEO蒂姆·库克(Tim Cook)表示，“3月下旬和4月上旬，我们的业务非常低迷，但4月下半月有所恢复，主要原因是我们在3月底和4月初推出的新产品，经济刺激政策，以及人们适应了居家隔离措施。”但是，由于疫情带来的不确定性，苹果没有披露6月份季度业绩预期。1月末，受疫情影响，多家苹果供应商停产，造成苹果产品发货周期延长和供应紧张。当时，苹果还关闭了中国42家专卖店。苹果中国市场业务营收减少约7.6亿美元，美国和日本市场营收也略有下降，但欧洲和日本市场营收出现增长。今天常规交易中，苹果股价上涨6.07美元，涨幅为2.11%，报收于293.8美元。没有披露6月份季度业绩，引起投资者对苹果今年晚些时候业绩的担忧，盘后交易中苹果股价一度下跌6.9美元。