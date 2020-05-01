PowerToys v0.17 发布，微软开发的免费实用工具集

IT之家5月1日消息 微软发布了 PowerToys v0.17 版本。新版本添加了自动更新（Auto-updating）功能，0.18 版本发布时即可体验。

除此之外，主要更新内容包括：

FancyZone 现在可以捕捉到两个区域（由于它不支持将应用还原到两个区域，因此仍处于实验阶段）

在 0.16 中的回归被修复后，非管理员用户将可以再次使用 PowerToys

修复了大多数 FancyZones 虚拟桌面的 bug

修复了几个 FZ bug，包括正确处理任务栏位置

“开始”菜单中的 PowerToys 图标将会始终显示

更新说明：点此前往

PowerToys 是微软开发者开发的免费实用工具集，可以用于高级用户调整和简化 Windows 操作，以提高效率。其最早出现在 Windows 95 中，但并不受微软官方支持，对其测试也不够彻底。到了 Windows XP 时代，所有进入 Windows 的应用都需要进行安全审查，于是 PowerToys 便消失了。

2019 年 5 月，微软宣布以官方名义重启该项目。微软表示，此次重启对 PowerToys 的研发，将会提供一些提高效率的实用程序，并且可以通过 Windows 10 shell 使用，同时让用户可以自定义各个工作流。