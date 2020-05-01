Zoom悄然纠正误导性说法，承认没有3亿日活跃用户

5月1日消息，据外媒报道，视频会议软件公司Zoom日前悄然更改了其此前发布的博客文章，并纠正了具有误导性的说法，承认自己并没有3亿日活跃用户。

Zoom最初表示，其视频会议软件“每天有超过3亿用户”，“在这个充满挑战的时期，全世界有超过3亿人在使用Zoom”。Zoom后来从原来的博客文章中删除了这些数据，现在改为“每天有3亿会议参与者”。

日活跃用户和“会议参与者”是完全不同的概念。每日会议参与者可以被重复计算多次：如果某人1天参加了五次Zoom会议，那么他会被计算5次。而日活跃用户每天只计算一次，通常被公司用来衡量服务使用情况。只计算会议参与者是一种简单的、有点儿具有误导性的方法，可以使平台使用情况看起来比实际情况更吸引人。

这篇博客最初发布于4月22日，随后这个数字登上了世界各地的头条新闻。Zoom在最新的博客文章中承认了这一错误，并发表声明称:“我们感到自豪的是，我们帮助3亿多名会议参与者在疫情期间保持联系。在此前的博客文章中，我们无意中将会议参与者称为‘日活跃用户’。当我们意识到这个错误时，我们立即将该措辞调整为‘会议参与者’。这是我们的疏忽。”

Zoom的增长令人印象深刻，但该公司实际上并没有提供日活跃用户数量的数据。Zoom的日访问量从去年12月的1000万飙升至4月份的3亿。不过，微软Teams和谷歌Meet等竞争对手似乎正在缩小与其差距。

微软日前表示，其Teams日活跃用户已在1个月内暴增70%达到7500万。微软4月份里记录的单日会议参与人数曾高达2亿。谷歌Meet每天增加约300万新用户，最近每日会议参与者超过1亿。

思科本月早些时候透露，其Webex用户总数为3亿，在24小时内注册用户接近24万。思科尚未提供每日会议参与者人数或日活跃用户数。