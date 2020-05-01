马斯克打断NASA会议回应此前新冠疫情言论：与会议主题不符

北京时间5月1日早间消息，据外媒报道，埃隆·马斯克（Elon Musk）近日参与的一场电话会议引发了争议。

本周四下午，在美国国家航空航天局（NASA）的一次电话会议上，当NASA负责人吉姆·布里登斯汀（Jim Bridenstine）被问及马斯克此前对新型冠状病毒的一些争议性言论的看法时，这位SpaceX的首席执行官出人意料地做出了回应。

本周三晚间，特斯拉首席执行官埃隆·马斯克在公司的收益电话会议上表示，由于新型冠状病毒“强制性地把人们关在家里，剥夺了他们所有的宪法权利”。他还在推特上就这个话题发表了一些有争议性的言论。

一天后，《大西洋月刊（The Atlantic's）》的记者玛丽娜·科伦（Marina Koren）向NASA负责人布里登斯汀询问了他对马斯克这一论调的看法。原因是NASA在应对新型冠状病毒全球大流行期间，表现出了格外谨慎的态度。

布里登斯汀表示：“我需要知道他们具体说了些什么。我负责的是NASA对疫情的应对工作，我会要求SpaceX就如何应对新型冠状病毒给出他们的答案。”

记者科伦希望布里登斯汀进行深入分析，这一答案可能会如何改变NASA机构与SpaceX的密切合作关系。然后，马斯克插了进来。

马斯克说：“我认为这与本次会议主题不符，这是一场错误的新闻发布会，继续。”

当马斯克插话的时候，NASA还没有在电话会议中介绍马斯克的出席，当时会议讨论的是NASA刚刚向包括SpaceX在内的美国企业给出了近10亿美元的合同。这些合同是关于月球着陆器的研发生产，NASA希望在2024年之前利用这些着陆器将宇航员送上月球。电话会议快结束时，美国宇航局介绍了马斯克。他发表了一份声明，感谢该机构对SpaceX的支持。

布里登斯汀在回应中指出，NASA已经有员工因感染新型冠状病毒不幸身亡。

布里登斯汀表示：“我们NASA对待新型冠状病毒大流行的态度非常严肃。我们已经有很多员工感染了新型冠状病毒，事实上，已经有员工因此失去了生命。”