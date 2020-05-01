亚马逊贝索斯：二季度40亿美元利润将全部用于抗疫

北京时间5月1日早间消息，亚马逊CEO杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）常常会利用公司财报之机来介绍Alexa和Prime会员服务。本周四，他呼吁投资者在“我们面临的最艰难时期中”继续坚持。

亚马逊该季度利润出现下滑，并表示本季度可能亏损。亚马逊正在增加开支，确保物流业务在新冠病毒疫情期间平稳运行。

贝索斯在本周四财报的声明中表示：“对于目前的第二季度，在正常情况下我们预计经营利润将约为40亿美元或更多。然而目前的情况并不正常。我们预计将投入全部40亿美元甚至更多，用于与疫情相关的费用，向用户送货并保障员工安全。”

亚马逊表示，对于截至6月底的这个季度，经营利润可能为15亿美元到-15亿美元之间。

可能的亏损为亚马逊的财务业绩蒙上了阴影。最新财报显示，在网购成为许多购物者唯一选择的情况下，亚马逊正快速发展。备受关注的单位销量指标在第一季度大幅上升32%，是2012年第四季度以来的最快增速。

新冠病毒疫情正在强化有利于亚马逊和电商行业的长期趋势，给实体零售业造成进一步打击。亚马逊此前已将生活必需品品类放在首位，并成为少数几家在疫情期间基本正常运营的大型零售商之一。

上季度，亚马逊的营收增长26%，达到755亿美元，符合预期。每股净利润为5.01美元。根据彭博社统计的数据，分析师平均估计亚马逊该季度营收为737亿美元，每股利润6.27美元。

亚马逊是仅次于沃尔玛、美国第二大的私营部门雇主。由于被认为在保护员工方面做得不够，该公司长期以来遭到员工、工会和政界人士的批评。亚马逊在此次财报中少见地重点介绍了在疫情期间采取的安全措施，以及给食品银行、学生和医务工作者提供的帮助。新产品和新服务则被置于次要地位。

贝索斯表示，亚马逊抗击疫情的努力包括在个人防护设备上的支出，加强仓库和商店的消毒工作，以及为确保隔离措施而进行的运营调整。

他说：“这场危机持续几个月时间，因此为客户提供商品，为员工提供防护措施需要技能、态度、发明和资金。如果你是亚马逊的股东，你很可能也会希望参与其中，因为我们所做的是一件大事。”

亚马逊发言人拒绝透露公司内部新冠病毒感染病例的具体数字。

市场研究公司CCS Insight的马丁·加纳（Martin Garner）表示，亚马逊和其他大型电商公司表现出了责任感，因为由于疫情的发生，这些平台对人们的生活非常重要。“它们的社会角色要求它们提供帮助。亚马逊最近也遭遇了许多负面事件，在疫情期间相关的投入应该有助于解决这些问题。”他说。

Edward D. Jones & Co分析师布莱恩·亚布罗（Brian Yarbough）表示，亚马逊对新数据中心和仓库的巨额投资以往有助于增加营收，给投资者带来回报。然而，在疫情期间情况是否仍然如此是个未知数。他指出，亚马逊正在招聘人员，采购新冠病毒检测和消毒设备。这些做法可能造成持续的成本，但无法带来长期收入。

亚马逊此前曾表示，从3月中旬开始大规模招聘，并为数十万仓库工人提供每小时2美元的高风险临时涨薪，最终成本可能约为7亿美元。在财报电话会议上，亚马逊首席财务官布莱恩·奥尔萨夫斯基（Brian Olsavsky）表示，已经额外招聘17.5万个工作岗位，协助满足需求，接替在家隔离的工人。

亚马逊的商品交付成本该季度为115亿美元，同比增长34%。物流成本上升49%，达到109亿美元。

亚布罗指出：“亚马逊历史上也有很大的起伏，但投资者给了该公司很大的宽容度，因为这些投资随后带来了帮助。然而，这次情况有些棘手。其中一些成本有可能持续存在，影响公司的盈利能力。”

亚马逊实体零售业务的营收该季度同比增长8%，达到46亿美元。亚马逊这部分业务几乎全部来自全食超市，而这也是自亚马逊2017年收购全食超市以来，该业务营收的最大增幅。这其中还没有包括全食超市的线上销售。3月份，随着用户囤积食品，全食超市的线上销售额激增，但同时也给亚马逊的送货基础设施造成了很大的压力。奥尔萨夫斯基没有提供亚马逊生鲜百货业务综合的营收增长率，但表示该季度将生鲜百货的送货能力提升了60%。

亚马逊云计算业务AWS近年来贡献了公司经营利润的大部分。AWS该季度营收为102亿美元，同比增长33%，略低于分析师预期。

业绩公布后，亚马逊股价在美国股市的盘后交易中下跌约4.5%。自2020年以来，亚马逊股价上涨超过33%。