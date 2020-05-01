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代号“大猩猩”，Ubuntu 20.10 每日构建镜像已可下载测试

2020/5/1 13:27:55来源：开源中国作者：-责编：骑士评论：

前几天我们报导 Ubuntu 20.10 公布了发布周期，现在每日构建版本已经可以下载并进行测试了。

图片来自 omgubuntu

20.10 代号 Groovy Gorilla（大猩猩），每日构建版本（Current）的放出实际上是开发周期中的重要里程碑，从现在开始直到十月份的 Ubuntu 20.10 稳定发布，几乎每天都会构建出新的 ISO，这些镜像将迭代到正式版本。

测试人员与抢鲜的开发者可以安装 Current 状态的每日构建版本镜像并像滚动发行版一样使用，同时在它们到达最终正式版本之前，体验到所有 Groovy Gorilla 更新。理论上讲，一旦安装了 Current 每日构建版本，就可以继续不断安装更新，直到发布为止。

按照目前公布的发布周期草案，7 月 2 日开始测试周，8 月开始有特性冻结，再到 10 月份，密集地进行 Beta/RC 发布、内核与特性冻结，最后将于 10 月 22 日正式发布 Ubuntu 20.10。

可以从 Ubuntu CD 镜像服务器获得“pending”和“Current”状态的 ISO 镜像，Current 构建是已经通过一系列自动化测试的版本。

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关键词：UbuntuLinux

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