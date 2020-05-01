周鸿祎：我国网络安全投入偏低，或导致缺乏有力支撑

5月1日午间消息，360集团董事长兼CEO周鸿祎作为全国政协委员、经济委员会委员，近日参加了十三届全国政协第35次双周协商座谈会，并作为发言代表，从工业互联网安全的角度，对网络安全、新基建等做了发言。

周鸿祎表示，新基建作为数字化基建，依靠的是云计算、物联网、大数据、5G通信、边缘计算等新一代信息通信技术，这些技术的使用，离不开安全保障。

近年来，工业互联网的安全风险持续加剧。

“工业互联网安全怎么强调都不为过”，周鸿祎介绍，“一方面未来的工业相关设施接入互联网的数量会海量增长，漏洞也会呈指数级增长。另一方面，传统工业领域没有网络安全攻防的经验。”

此外，面对严峻的工业互联网安全挑战，周鸿祎提出了三方面建议。

首先要壮大网络安全产业。周鸿祎提出，强大的网络安全产业是工业互联网安全的基础。据统计，我国在网络安全投入比例总体上是信息化投入的1%。“应当加大网络安全的投入。”周鸿祎建议说，“我国网络安全投入偏低，会导致网络安全产业发展困难、网络安全人才流失严重，长久可能导致工业互联网安全缺乏有力支撑。”

周鸿祎对工业互联网安全给出第二项建议，是“强化实战攻防能力”。“这是保障工业互联网安全能力的核心。”周鸿祎表示，安全的本质是人和人的攻防对抗。传统对安全合规的要求，只是安全的底线，购买安装软硬件安全产品，并不能保证在对抗中获胜。周鸿祎建言，实战攻防能力，讲百遍不如打一遍。工业互联网安全应组织“网上朱日和”，才能不断发现工业互联网中的漏洞，不断检验和锤炼工业互联网安全体系的真实能力。

此外，周鸿祎还建议，要保障工业互联网安全，应尽快考虑和落实“顶层设计、全局感知”。“过去传统网络安全行业‘铁路警察各管一段’的割裂模式，已经被证明无法应对高级网络安全威胁。”周鸿祎建议，要建设工业互联网安全大脑，全网采集安全大数据，建立全视角安全感知能力，即时输出威胁情报，实现全局升级基础上的单体能力提升。