AMD迎来抗衡Intel的最好机会，但在服务器CPU市场需保持耐心

根据AMD最新发布的财报，2020年第一季度AMD的收入增长了40.4%，达到17.9亿美元，净收入增长了10倍以上，达到1.62亿美元，占收入的9.1%。近几年来，AMD正在给Intel越来越大的压力，蚕食其服务器CPU市场份额，但Intel长久以来的成功难以撼动。更有趣的是，AMD和Intel又希望撼动Nvidia在服务器GPU市场的地位，这是一场史诗级的战斗。

在最近几周中，我们已经多次说过衰退会加速技术转型，但并不是转型的根本所在。现在，我们可以看到AMD和Intel之间服务器CPU和GPU的竞争，以及AMD和Intel希望在数据中心GPU市场改变Nvidia的霸主地位。

直言不讳地说，AMD从来没有比现在更好的机会尝试在CPU市场与Intel抗衡，并试图削弱它将给GPU市场带来的攻击。但是经济衰退，无论从长期还是短期来看，都使执行变得更加困难，因为这个过程会动荡不定。

令人感到惊讶的是，AMD总体上无法从Intel手上夺走更多的出货量和份额，尤其是当公司在第一季度审查了其服务器支出计划，以及预测了2020年和2021年时。这使Intel能够与客户保持联系，以确保数据中心部门业绩再创新高，就像今年第一季度Intel所做的那样，并且在2019年下半年也屡屡发生。

就我们所知，超大规模服务商已经针对Xeon处理器设计进行了严格的调整，并且云服务提供商担心，用户将自己的应用程序带到他们出售的云上运行时，可能也会遇到类似的问题。我们认为情况并非如此，但我们不确定。我们很难相信服务器购买者仍然怀疑AMD对服务器CPU和服务器GPU的承诺。AMD参与其中的时间非常长，并且拥有百亿亿次超级计算能力来证明这一点。

自2017年6月推出“Naples” Epyc 7001处理器，以及2019年8月的 “Rome” Epyc 7002处理器，AMD过去三年一直在发展自己的数据中心业务，但Intel长久以来的成功无可匹敌。

2003年和2004年“ SledgeHammer” Opterons之后，AMD又以前所未有的方式一直在给Intel施加压力。Rome Epycs可以与“ Cascade Lake” Intel Xeon SP并肩作战。核心以及总吞吐量方面，AMD将内核数量增加了一倍以上，内存控制器的数量又增加了三分之一，并且PCI-Express I / O通道的运行速度提高了60% 。同时，AMD还有价格优势。

我们所能想到的就是这些。Intel用于制造Cascade Lake和Cascade Lake-R芯片的14纳米技术必须非常成熟，并且产量很高，拥有价格和成本优势。这还意味着几年前用于“ Broadwell” Xeon E5 / E7和“ Skylake” Xeon SP芯片的14纳米的产量并不像我们中许多人所认为的那样好，因为今天的大幅降价仍然可以保持利润率。

我们不知道降价的幅度有多大，但是如果Intel能够以标价弥补AMD Epycs巨大的性能和价格/性能差异，那么降价幅度必定会非常陡峭。如果是这样，我们在在文中提出了奇怪的想法。如果确实发生了这种情况，我们可以向您保证，这不是Intel计划的策略，而是一个必然产生的策略，因为它多年来一直在努力使10纳米制造技术量产。它与Intel自成立以来一直信奉的一切背道而驰。

显然，Intel已经在非常糟糕的情况下取得了绝对的优势。老实说，这简直就是惊人。

在这种情况下，目前尚不清楚AMD Epyc可以降低的价格幅度，因为该公司已经通过转向小芯片降低了成本，并提出了激进的定价以获取如今的市场份额。它使用的是台积电针对罗马核心小芯片的先进7纳米工艺，但仍使用来自Globalfoundries的非常成熟的14纳米工艺来制造罗马封装中心的I / O和内存集线器小芯片。

小芯片封装也增加了成本，但是处理器插槽的净成本比单片设计要低。如果这种芯片封装具有一定的规模，随着时间的推移，它将变得更容易，更便宜，从而使AMD在该领域有更大的计算能力，能获得更高的利润率。

在截至3月的季度中，AMD的收入增长了40.4%，达到17.9亿美元，净利润增长了10倍以上，达到1.62亿美元，占收入的9.1%，非常健康。截至第三季度末，该公司以13.9亿美元的现金和投资结束了该季度。

计算和图形部门的销售额为14.4亿美元，增长了73%，营业收入猛增了16.4倍，达到2.62亿美元。显然，客户端CPU和GPU业务表现良好。游戏机的销售一直受到关注，并且必须尽快开始增加以满足假日购物季节的需求。

根据经济衰退的幅度，新游戏机可能是家庭消费的一大卖点，但也很难说。从短期来看，企业，嵌入式和半定制部门的游戏机芯片业务在2020年第一季度的销售额下降了21.1%，至3.48亿美元，该部门发布了一份运营亏损显示为2600万美元，而去年同期则为6800万美元。

AMD在去年同期获得了6000万美元的一次性授权收入，因此当时的利润不如预期，这也意味着核心业务的经营亏损并没有看起来那么糟糕。

AMD首席执行官Lisa Su在与华尔街分析师进行的电话会议中谈到了本季度的数据，即数据中心的销售（即Epyc CPU和Radeon Instinct GPU销售）推动了公司整体销售的强劲。因此，我们将把这一比例定在18.5%，而前几个季度的比例约为15%。

根据精简数据，过去的趋势和预测，我们认为Epyc CPU在一季度带来了2.52亿美元的销售额，比去年同期增长了2.2倍，比上一季度增长了9%，这不可思议。我们认为数据中心GPU的销售额（包括计算和图形部门制造的Radeon和Radeon Instinct卡）在第一季度达到了7800万美元，同比增长了一点，比2019年第四季度下降了一点点。

Su在电话会议上表示，从2019年第四季度开始，服务器出货量环比增长了两位数，同比增长了三倍以上，这意味着AMD在价格/性能方面占了上风，以从Intel手中夺取份额。

“我们从云、企业和HPC客户中获得增长动力。”

Su解释说： “我们看到了云提供商的实力，引入了新实例并加快了当前部署。Microsoft Azure、Google和IBM都宣布了由第二代Epyc处理器提供支持的新产品，特别是Google发布了多个通用VM，Microsoft推出了全AMD虚拟桌面产品，其中还包括Radeon Instinct GPU。几家云提供商加速了其基础架构部署，以应对越来越多的在家工作和学习的用户不断增长的需求。例如，我们的一个大型云客户能够在不到十天的时间内部署10,000台第二代Epyc服务器，以支持对协作服务需求的激增。”

对超大规模生产者和云构建者的巨额销售影响的是平均销售价格下降。而且我们认为，即使对企业客户而言，也要进行一些降价。好消息是，AMD的Epyc服务器芯片的SMB（Server Message Block，一个协议名）业务不算大，而Radeon Instinct GPU加速器的SMB业务也没有，因此受到冠状病毒大流行最不利影响的那些公司无论如何也不会购买这些数据中心产品。

另一个有趣的花絮，Su补充说，超大规模生产者和云计算构建商的Epyc CPU销售增长的大部分是内部使用的，而不是构建公有云。Su表示，在企业中，HPC工作负载的销售尤其强劲。

我们中的许多人对于立即快速地采用Epyc CPU不耐烦，因为这表明竞争异常激烈。但是从2003年到2008年，这并不是Opteron与Xeon的对抗。尽管看起来并非如此，但Intel现在并不像当时那样脆弱。Su在劝告人们期望获得稳定而肯定的收益，而不是大幅增长的收益。

“从我的角度来看，这与我们在PC业务中看到的增长非常非常相似。” Su解释说： “随着服务器的发展，服务器的运行情况一直很稳定。每个季度，都有更多合格的平台，并且它们都会增加。因此，与我们的期望有关，它实际上进展顺利。由于它与云加速有关，我认为我们对此感到满意。目前我们还没有准备好增长的数字。我认为我们已经有了非常激进的增长假设。”

AMD可能有耐心，但这并不意味着我们其余的人都会如此。AMD仍有望在2020年末推出具有Zen3内核的“ Milan” Epyc 7003处理器，并将在同一时间推出新的RDNA GPU（希望带有Radeon Instinct版本）。

我们将很快看到第三轮战斗带来了什么，但至少在另外两个季度，我们仍在第二轮战斗中，这是一场非常复杂的战斗，错综复杂，这也是一场史诗般的战斗。

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