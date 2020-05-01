律师：相关恶意营销行为，有可能构成刑事犯罪

5月1日晚间消息，为进一步落实《网络信息内容生态治理规定》，按照国家网信办《关于开展网络恶意营销账号专项整治行动的通知》统一部署安排，北京市网信办将于2020年5月1日至6月30日开展网络恶意营销账号专项整治行动。

对此，百度、头条、知乎、小红书等平台纷纷发布开展恶意营销账号专项整治行动公告。百度在公告中提到，百度移动生态旗下各产品，包括百度新闻、百家号、百度贴吧、好看视频等，即日起启动为期两个月的恶意营销账号专项整治行动。

公告提到，本次行动重点针对造谣传谣类营销、冒用机构媒体及公众人物等名义侵权假冒类营销、“标题党”类营销、违规采访类营销及色情三俗类营销等网络恶意营销账号进行清理，对问题账号从严从重处置。在此次专项整治行动期间，百度相关产品将以周为单位，及时对外公布专项处置成果。

此前，百家号按季度会发布内容治理报告，2019年Q4期间，平台共下线低质违规文章超过26万篇，其中下线抄袭洗稿文章1616篇；在账号处理方面，Q4共封禁账号超1.9万个，其中广告营销账号17545个，抄袭洗稿账号1160个。据悉，2019年推出百家辟谣榜、内容品鉴官、监查原创账号机制等多种手段坚决打击各类违规行为。

人民日报曾评：一些恶意营销账号信奉“做号就是做生意，账号做大就有滚滚财源”，对流量的追逐已陷入病态。它们的一些行为不只违规，还涉嫌违法犯罪，有的账号大搞“黑公关”敲诈勒索，侵害企业、个人。对此类账号，除了关闭还应依法严惩，通过提高违法成本，让运营者不敢造假、造谣。并指出，如果平台睁一只眼闭一只眼，恶意营销账号仍会卷土重来。只有压实主体责任，加大惩治力度，平台主动发力尽力，实现精准管理，才能有事半功倍之效。

而根据广强律师事务所合伙人曾杰律师的说法，“网络不仅仅具有工具属性，还有公共属性，其不仅仅只是获取信息的一种方式，同时也是现实生活的延伸，是公共秩序的组成部分。”

此外，他还表示，网络恶意营销账号，相关的恶意营销行为，有可能构成刑事犯罪，主要是利用信息网络诽谤罪或是寻衅滋事罪，情节轻微的也属于一种行政违法行为，比如，同一诽谤信息实际被点击、浏览次数达到五千次以上，或者被转发次数达到五百次以上，就会涉嫌相关诽谤罪的刑事犯罪最低定罪标准。

总而言之，管好用好互联网，是新形势下掌控新闻舆论阵地的关键。依法加强网络空间治理，加强网络内容建设，考验各个互联网平台的管理能力和治理智慧。而从对社会负责、对网民负责的角度，网络内容治理是各个平台一项长期要打的坚守战。