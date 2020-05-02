微软Win10暗黑模式效果不佳？这几招可帮助改善体验

不知从什么时候开始，“暗黑模式”开始成为一股潮流，不光是手机，就连Win10这样的桌面操作系统，也开始玩起“暗黑”了。不过Win10的“暗黑”有着很多限制，总被人反映效果不佳。今天小编就教你几招，Win10暗黑模式的正确玩法。

Win10夜间模式！你会设么？

1. 打开Win10深色主题（Win10内置）

从Win10 v1809版开始，微软就已经为Win10内置好一个系统级暗黑主题。通过“设置”→“个性化”→“颜色”→“深色”，即可切换到“暗黑模式”。不过Win10的这个暗黑并不完善，目前仅作用于开始菜单、资源管理器、UWP几个地方，很多地方都没有覆盖。

切换Win10深色主题

2. 修改主题色（Win10内置）

Win10的暗黑主题会修改开始菜单，但不会对图标背景做调整，因此常常会呈现出一种菜单深色、图标亮色的怪异效果！

调整主题色前后效果

解决方法是在“设置”→“个性化”→“颜色”中，将主题色改为深色。修改完成后，最好也将“‘开始’菜单、任务栏和操作中心”、“标题栏和窗口边框”前面的复选框取消，这样可以让深色的效果更明显！

可以从自带颜色中选择，也可以自己调色

3. 自动切换明/暗模式（Auto Dark Mode）

Win10的暗色主题并不支持自动切换，每次点击非常麻烦，我们可以借助一款小软件Auto Dark Mode，让系统实现自动化明/暗切换。

Auto Dark Mode可以定时自动切换明/暗主题

软件设置很简单，只要勾选“Enable automatic theme switching”、“Use Location Service”复选框，即可实现主题的定时自动切换（根据所在地日出/日落时间）。此外你也可以手工指定切换范围（主题、应用），以及自动切换时间。

4. 浏览器夜间模式（Dark Reader）

Microsoft Edge的夜间模式，也是属于半吊子型的。尽管可以在“设置”→“外观”→“主题”中，将主题设为“深色模式”，却不会对网页起作用，晚上用起来还是很刺眼的。

安装前后效果对比（Dark Reader）

这里推荐给大家一款扩展，名叫Dark Reader，支持Chrome、Edge、Firefox、Safari等多款浏览器。扩展装好后，除了会修改网页底色之外，也会同时将文字、链接、图片等元素暗化，实际效果非常理想。

QQ浏览器自动的夜间模式，还可以定时自动切换

除此之外，一些国内的第三方浏览器，也自带了夜间模式（比如QQ浏览器），同样好用。

5. 即时通讯软件（QQ）

QQ并未内置夜间模式，但我们可以通过将主题设置为“黑色”，并将透明度调至最大，来模拟暗黑模式效果。处理完成后，整个界面会呈现暗色，聊天窗口也会相应发生改变，实际效果还是不错的。

QQ的暗色处理

6. 办公软件（WPS）

微软Office不支持暗黑模式，只有一个勉强挨点边的“黑色主题”。不过我们可以尝试另一款国产办公软件——WPS。

WPS中的护眼模式

WPS的护眼功能位于状态栏右侧，点开后整个屏幕会呈现豆绿色，长时间观看也不会眼酸。此外，它还有一个专门为夜猫子准备的“午夜”皮肤，和护眼功能配在一起效果很棒！

调整前后对比

7. 调整屏幕亮度（MouseInc）

如果你要使用的软件，并没有内置专门的暗黑模式，也可以直接调整屏幕亮度，这里推荐给大家一款小工具——MouseInc。

效果示意图

MouseInc是一款鼠标手势神器，装好后进入设置面板，勾选“功能开关”里的“边缘滚动”。就能通过滚轮，直接在屏幕右缘调整屏幕亮度了。

一款很好用的桌面鼠标手势工具

写在最后

现在越来越多的人，对夜间模式都有强烈需求。无论iOS、Andorid，还是国内的几家手机大厂，都加大了对系统级夜间模式的支持力度。不过与如火如荼的手机端相比，PC端的进展就显得落后多了。尤其是Windows，和竞争对手MacOS、Linux比起来，差距十分明显。

网上流传的据说Win10下个版本开始菜单动图

不过有消息称，微软将在下个版本中（非Win10 2004版）对开始菜单进行大幅改进。随着UWP版资源管理器上线，相信在不远的将来，我们一定可以看到一个更加完善的Win10“暗黑模式”！

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