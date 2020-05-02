股讯：科技巨头收盘全线下跌，马斯克发推致特斯拉跌逾10%

北京时间5月2日消息，特朗普威胁将就新冠肺炎疫情进行报复，大型科技公司财报令人失望，打压美股收跌。截至收盘，道指跌622.03点，跌幅为2.55%，报收23723.69点；标普500指数跌81.72点，跌幅为2.81%，报收2830.71点；纳指跌284.6点，跌幅为3.20%，报收8604.95点。

美国主要科技巨头全线下跌，脸书跌1.19%，亚马逊跌7.6%，苹果跌1.61%，NetFlix跌1.09%，Alphabet跌2.08%，微软跌2.59%。

中国主要科技股全线下跌，网易跌5.69%，爱奇艺跌3.59%，拼多多跌4.24%，微博跌6.79%，腾讯音乐跌6.05%，阿里巴巴跌4.04%，京东跌3.99%，百度跌4.86%，趣头条跌4.88%。

中概股股价

其他中概股绝大多数下跌，其中上涨的公司包括：乐居（涨5.78%），品钛（涨2.42%），小赢科技（涨1.06%），兰亭集势（涨0.91%），触宝（涨0.85%），500彩票网（涨0.69%），小牛电动（涨0.59%）。

与上一交易日持平的公司包括：360金融、团车。

下跌的公司包括：金融界（跌0.21%），房天下（跌0.96%），流利说（跌1.31%），微贷网（跌1.33%），寺库（跌1.57%），58同城（跌1.58%），华米（跌1.9%），人人公司（跌2.35%），凤凰新媒体（跌2.8%），新浪（跌2.81%），信而富（跌2.95%），中芯国际（跌3.26%），UT斯达康（跌3.63%），无忧英语（跌3.79%），前程无忧（跌3.87%），易车网（跌4.36%），云米（跌4.47%），中通（跌4.54%），唯品会（跌4.58%），百世（跌4.66%），1药网（跌4.87%），猎豹移动（跌4.88%），搜狗（跌5.06%），世纪互联（跌5.74%），正保教育（跌5.8%），网易有道（跌5.87%），新东方（跌5.91%），跟谁学（跌5.92%），携程网（跌6.21%），简普科技（跌6.24%），宜人贷（跌6.33%），富途控股（跌6.37%），蔚来（跌6.74%），虎牙（跌6.9%），途牛（跌7.13%），信也科技（跌7.29%），趣店（跌7.51%），老虎证券（跌7.53%），斗鱼（跌7.77%），好未来（跌7.92%），哔哩哔哩（跌8.21%），如涵控股（跌8.77%），达内科技（跌8.82%），乐信（跌9.37%），汽车之家（跌9.64%），宝尊电商（跌9.99%），陌陌（跌10.51%），优信（跌10.56%），搜狐（跌10.73%），嘉楠科技（跌11.2%），蘑茹街（跌11.39%），云集（跌11.6%），欢聚集团（跌12.65%），迅雷（跌13.66%）。

▲阿里巴巴股价跌至50日均线下方

自从3月23日的169.95美元的低点强劲反弹以来，过去10个交易日中，阿里巴巴股价在其中7个交易日中是下跌的。今天常规交易中，阿里巴巴股价下跌8.19美元，跌幅为4.04%，报收于194.48美元，盘中一度探底192.86美元，成交量比平均水平高24%。成交量大，股价跌至50日均线下方，对于增长型投资者来说是一个明显的退出点，尤其是在前期股价已经有大幅增长的情况下。

另外，同时阿里巴巴股票表现还算不错，即使是今天192.86美元的低点，也只是比过去52周高点231.4美元低了16%。阿里巴巴股票趋势已形成杯柄形态，但尚未接近比“杯柄”216.1美元高出0.1美元的价位。IBD的数据显示，阿里巴巴综合评分（最高为99）为98。

通常情况下，评分为95的个股，股价再创新高的可能性要高得多。华尔街预计今年第一季度阿里巴巴营收将增长9%，利润将下跌33%，每股收益为0.86美元。但是，随着中国各行各业持续复工复产，FactSet的资料显示，分析师预计第二季度阿里巴巴利润降幅仅为1%，第三、四季度将分别增长8%和10%。

▲多个指标表明唯品会是市场上最有潜力的价值型股票之一

唯品会是一家值得关注的公司，市场研究公司Zacks对其股票评级是“买入”，对其价值的评级为“A”，代表着目前它位居市场上质量最高的价值股之列。投资者应当注意的一点是，唯品会市净率为3.49倍。市净率是一家企业的市值与账面净值（总资产减去总债务）之比。

唯品会所处行业的市净率平均为4.38倍，表明它的市净率还是相当有吸引力的。过去12个月，唯品会市净率在1.49倍至3.93倍之间变化，中位值为2.63倍。投资者还应当关注的是，唯品会市现率为16倍。市现率考虑了企业的运营现金流，可以用来发现与稳健现金流相比被低估的股票。

唯品会所处行业市现率为27.54倍。过去12个月，唯品会市现率在8.43至18.02倍之间变动，中位值为12.7倍。当然，价值投资者可能不只关注上述这些指标，但它们表明，当前唯品会被低估了。鉴于其未来的盈利前景，唯品会可以说是市场上最有潜力的价值型股票之一。

美国/国外科技股

其他国外科技股绝大多数下跌，其中上涨的公司包括：动视暴雪（涨1.55%），Fibit（涨1.2%），诺基亚（涨0.56%）。

下跌的公司包括：艺电（跌0.87%），Yelp（跌0.89%），Slack（跌1.16%），SAP（跌1.32%），eBay（跌1.46%），Groupon（跌1.64%），爱立信（跌1.65%），赛门铁克（跌1.93%），PayPal（跌1.94%），甲骨文（跌2.23%），索尼（跌2.37%），iRobot（跌2.56%），Adobe（跌2.77%），Twitter（跌2.93%），IBM（跌2.94%），英伟达（跌3.25%），Salesforce（跌3.45%），思科（跌3.45%），摩托罗拉系统（跌3.46%），Zynga（跌3.85%），高通（跌3.85%），恩智浦（跌4.09%），英特尔（跌4.18%），博通（跌4.39%），Pinterest（跌4.4%），Spotify（跌4.44%），Snap（跌4.66%），VMware（跌4.7%），AMD（跌4.79%），黑莓（跌4.91%），Box（跌5.14%），惠普公司（跌5.16%），LendingClub（跌5.35%），美光科技（跌5.91%），Uber（跌6.21%），GoPro（跌6.25%），戴尔科技（跌6.3%），Lyft（跌9.82%），特斯拉（跌10.3%），速汇金（跌11.45%），西部数据（跌12.15%）。

▲马斯克发推称股价太高，特斯拉应声下跌逾10%

特斯拉CEO埃隆·马斯克(Elon Musk)星期五发布多条推文，称公司股价“太高”了，特斯拉股价应声下跌。今天常规交易中，特斯拉股价下跌80.56美元，跌幅为10.3%，报收于701.32美元，盘中一度探底683.04美元。在马斯克发布推文前，特斯拉市值约为1410亿美元，收盘后市值缩水至1290亿美元。

马斯克个人资产也蒸发约30亿美元。过去12个月，特斯拉股价累计上涨202%，过去3个月累计涨幅接近35%，而过去12个月标普500指数累计下跌近10%，过去3个月上涨10%。

马斯克还再次呼吁重新开放经济。Wedbush证券分析师丹·艾维斯（Dan Ives）在一封电子邮件中称，“我们认为这些说法带有玩笑成分，具有典型的马斯克风格，但这肯定会给投资者造成麻烦。”马斯克向《华尔街日报》表示，他不是在开玩笑，但也没有仔细检查自己的推文。马斯克2017年5月就曾表示，500亿美元的市值超过公司应有水平。

▲股价下跌，分析师仍上调亚马逊目标股价

尽管第一季度业绩喜忧参半，星期五华尔街分析师仍然上调了亚马逊目标股价。今天常规交易中，亚马逊股价下跌187.96美元，跌幅为7.6%，报收于2286.04美元。虽然今天下跌，亚马逊股价仍然比2186.5美元的买入点高出约5%。昨天亚马逊股价创下新高，目前仍然处于上限为2295.35美元的买入区内。虽然亚马逊CEO杰夫·贝佐斯(Jeff Bezos)表示第二季度经营费用将因新冠疫情增长约40亿美元，但分析师似乎并不在意。

FBN证券分析师谢比利·塞拉菲（Shebly Seyrafi）发表投资报告中称，“我们认为，亚马逊是终极的居家隔离股。”他维持对亚马逊股票的“跑赢大盘”评级，并将目标股价由2200美元上调至2550美元。多名华尔街分析师把亚马逊目标股价定在2550至3000美元之间。

Monness Crespi, Hardt分析师布赖恩·怀特（Brian White）发表投资报告称，“疫情期间，亚马逊证明自己在向全国消费者提供日用品方面是不可或缺的，用户数量将进一步增加，危机过后其业务会更强大。”他维持对亚马逊股票“买入”评级，并把目标股价由2650美元上调至2800美元。