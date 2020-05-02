艰难股市里，微软 Q3 财季再次腾「云」而起

本周，Google 母公司 Alphabet、微软、苹果等巨头将陆续发布上一周期的季度财报，它们的业绩在疫情肆虐和经济停滞的当下会发生怎样的变化，无一不牵动着资本市场的神经。

微软率先拿出了好看的成绩单。

北京时间 4 月 30 日凌晨，微软发布了截至 3 月 31 日的 2020 财年 Q3 财报。报告显示，微软第三财季营收为 350.21 亿美元，比去年同期增长 15%；净利润为 107.52 亿美元，同比增长 22%，每股收益 1.40 美元。

微软 Q3 业绩不仅好于去年同期，甚至超出了分析师预期。此前，金融分析公司 Refinitiv 曾预测微软该季度营收为 336.6 亿美元，每股收益 1.26 美元。随后，微软股价涨至 2.15%，报 181.25 美元，市值再次得以刷新至 1.35 万亿美元。

疫情之下，个人和企业对在线办公和其他云计算业务的需求激增。这对于坐拥 Office 和 Azure 两大核心业务的微软来说，显然是利好。其中，对标 Zoom 的协同办公应用 Teams 六周时间内，从 3 月中旬的 4400 万日活，增长到了 7500 万。但与此同时，由于供应链受限，微软无法满足 Surface 设备大增的需求，有分析师认为「它本可以轻松地多卖 15-20%」。另外，Azure 数据中心的建设也受到了不同程度的影响。

微软在一份声明中表示，新冠肺炎疫情对该季度「公司总收入的影响非常小，大的影响可能要到未来才会完全反映在财务结果中。」

「云」上猛进

微软这一季超预期的营收增长，主要依靠三大主要业务部门驱动。

北京时间 4 月 30 日，微软发布 2020 财年 Q3 财报，并披露三大业务部门增长亮点|微软

具体来说，包含 Azure、GitHub 和服务器产品的「智能云」部门营收为 122.81 亿美元，同比增长 27%；包含 Office、LinkedIn 和 Dynamics 在内的「生产力和业务流程」部门营收为 117.43 亿美元，同比增长 15%；集合了 Xbox、Surface 和 Windows 的「更个性化的计算业务」（More Personal Computing），营收为 109.97 亿美元，同比增长 3%。

微软的云服务表现最为亮眼。其中，Azure 营收增长了 59%，云服务 Dynamics 营收增长 17%，Windows 商业产品和云服务营收增长 17%。

Azure 的增长速度从 Q2 的 62% 放缓至 59%，微软表示，这是公司业务规模变大的结果。Nucleus Research 分析师 Daniel Elman 指出，「尽管增长放缓，但 Azure 的运营规模（按年收入计算）大约是 Google 的 10 倍。」

据路透社报道，微软表示「商业云」（Commercial Cloud），即云端版的 Azure 和 Office 等软件的组合，这部分的营收增长 39%，达到 133 亿美元。而衡量云计算盈利能力的关键指标，便是「商业云」的毛利率。微软向投资者表示，该业务的毛利率为 67%，高于去年的 63%。

另外，Office 仍是微软一条发展势头强劲的业务线。据财报显示，Office 365 的消费者订阅量达到了 3960 万。而协作办公应用 Teams 的表现更是亮眼，六周时间内，从 3 月中旬的 4400 万日活，增长到了 7500 万。微软公司 CEO 萨提亚·纳德拉指出，Teams 4 月的每日会议人数达到 2 亿，这个数字在逐渐靠近 Zoom 3 亿的每日会议人数。微软还表示，Office 365 用户中有 29% 的人每天都在积极使用 Teams。科技媒体 VentureBeat 评论称，「Teams 是微软有史以来增长最快的商业应用。」

和 Office 深度捆绑的 Teams，具备更强的办公能力|微软

微软首席财务官 Amy Hood 在接受采访时表示，Teams 使用量激增，有一部分原因是购买了 Office 订阅包的用户首次使用，同时微软也在向大企业提供 Teams 免费试用的机会。

Teams 于 2016 年推出，微软当时希望对标的是 Slack，但即便是免费版的 Teams 都比 Slack 的功能多。可见微软对这款协同办公应用的重视，以及布局市场的前瞻思维。之后 Teams 两周年大会上，微软还为这个应用增加了 AI 转录等功能，和 Office 实现了深度绑定，集合了更多办公套件，将其综合竞争力提升到了一个新高度。

目前，Slack 截至去年 10 月有 1200 万日活，Google Meet 的每日会议人数突破 1 亿，相比之下，Teams 拿到了非常不错的成绩。

「地」上受阻

疫情肆虐和经济停滞，让微软在「云」端猛进，却在「地」上受阻。因为供应链中断，微软云基础设施的持续投入和硬件产能也不得不延迟。

微软表示，他们 Q3 在「商业云」上的支出为 39 亿美元，高于去年同期的 34 亿美元，但低于 Q2 的 45 亿美元。不过，Hood 告诉路透社，是因为疫情导致的供应链限制，让部分建设 Azure 数据中心的支出推后了，后续公司肯定会补齐这部分费用，所以下个季度的支出可能会更高。

此外，微软的系统授权 Windows OEM Pro 营收增长了 5%，归功于人们对远程工作和学习需求的增加。不过，这部分本应该会有更亮眼的成绩，但因为中国供应链的问题，导致这部分市场需求被迫缩减。本月早些时候，IDC 预计受疫情影响，中国方面的供应量在减少，当季 PC 出货量下降了约 10%。

「（微软在 Q3）机会错失最大的是在 Surface 方面。疫情期间消费者的需求量巨大，而渠道库存枯竭，供应链的限制降低了成品产出，」Moor Insights & Strategy 分析师 Patrick Moorhead 表示。「我认为，微软本可以轻松地多卖 15-20%。」

尽管如此，对微软发布的 Q3 季报，资本市场普遍持看好态度。

据 CNBC 报道，微软的股票今年上涨了 12%。对比之下，代表美国股市的标普 500 指数下跌了近 9%。根据当日收盘后微软的股价，仅比 2 月以来的最高股价纪录少了 4%。

但微软在给出 Q4 财报的预测时，仍表现得十分谨慎。微软称市场难以预测，预计「生产力和业务流程」部门的收入将在 116.5 至 119.8 亿美元之间，比去年同期增长 6% 至 9%；「智能云」部门营收预计在 129 亿至 131 亿美元之间，同比增长约 15%；「更个性化的计算业务」营收应该在 113 亿至 117 亿美元之间，同比持平至略有增长。整体低于分析师的预估。

不过，此次疫情对中小企业的伤害可能会更为持久。对应到 Q3，微软注意到，在本季度的最后几周，对接中小企业的软件交易许可业务放缓，LinkedIn 网站的广告支出也有所减少。

「微软在新冠肺炎病毒横行之前就是企业转型的榜样。过去几个月里，它的国际地位更是提升不少。」CCS Insight 的企业研究副总裁 Nick McQuire 说道。他还在 一则推文中补充道，「在短短几个月内，全球就已经历了本该很多年才能完成的云计算文化变革，这要归功于微软帮助企业向数字化和远程运营转型上所发挥的作用。」

微软几年前种下的「云」，如今都长成了支撑营收的果实。这也是它能在悲观情绪弥漫的当下，拿出足够好看的成绩单的关键原因。