微信朋友圈四月十大谣言：柳絮会传播新冠病毒

5月2日消息，网络的快速发展加上社交平台的便利，使得信息传播速度日期加快。不过，便捷的网络和平台也成为一些谣言高发地，尤其是我们在刷朋友圈的过程中，经常会看到各种各样危言耸听的消息。日前，微信官方对外公布了四月朋友圈十大谣言，包括“国家不再对新冠肺炎病人免费治疗”等。

日前，有传言称，3月25日起，国家不再承担新增新冠肺炎患者的医疗费用，患者需自行承担。对此，微信方面辟谣称，按照国家相关规定，对于新冠肺炎患者（包括确诊和疑似患者）发生的医疗费用，在基本医保、大病保险、医疗救助等按规定支付后，个人负担部分由财政给予补助。

与此同时，近日，多地流传“有劫匪假冒防疫人员入室作案”的信息，有网友警告：“看到穿防护衣说上门消毒的千万不要开门”。

对此，微信方面称，此案发生在今年2月的江苏南京，公安司法部门已介入处理。但上海、泉州、广东等流言传播地区实际并未发生此类案件，各地公安已陆续辟谣。

而关于新冠病毒，还有传言称，柳絮会传播新冠病毒。对此，微信方面辟谣称，除非是在非常严重的疫区，柳絮通过病人咳嗽飞沫或许会有些污染。由于现在不存在疫区，因此柳絮并不是一个重要的传染源。

除了上述谣言之外，美国用显微镜看到空气中的病毒、目前已有专门防治新冠病毒感染的药物、美国疫情致海水污染国内供盐紧张、鄂尔多斯某医院患者因H7N9死亡、广州1000多外籍人员核酸检测阳性、哈尔滨即将封城封路以及私人包机载客回中国等也都成为四月份备受关注的谣言。