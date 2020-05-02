双扬声器加持：全新华为MatePad 8英寸平板电脑外观设计专利曝光

IT之家5月2日消息 据technewnews援引LETSGODIGITAL报道，近日一项全新华为平板电脑外观专利文件曝光，其展示了一款带有双扬声器的8英寸平板新品。

IT之家了解到，相关专利于2019年提交，外媒分析称相关设备或为HUAWEI MatePad T，该款平板电脑于2020年4月获得了WiFi认证，共有六种型号，其中的差异可能在于内存容量和所支持的网络。同时其还将搭载麒麟810/820 SoC。