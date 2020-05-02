360金融2019年报：累计用户达1.35亿，科技收入同比增长336%

本周，360金融发布了2019年年度财务数据。

2019年，360金融净收入为92.2亿元，较2018年44.47亿元增长107.3%；非美国会计准则（Non-GAAP）下净利润为27.52亿元，较2018年18亿元增长52.8%；撮合贷款总额1986.67亿元，同比增长107%；截至2019年12月31日，在贷余额721.55亿元，同比增长67.5%。

逾期率方面，截至2019年12月31日，360金融的M3+逾期率为1.5%。

累计用户达1.35亿

截至2019年12月31日，360金融累计注册用户1.35亿，较2018年底增长71.3%；授信用户2472万，同比增长97.1%；在360金融的帮助下获得贷款的用户达到1591万，较2018年增长92.1%。

摩根士丹利在报告中指出，运营效率应当兼顾借款用户的数量及质量。在2018年2季度至2019年3季度之间，360金融每季获取新客户超过150万人，远高于同业上市公司。

中金公司的报告则表示，2019年，360金融拳头产品360借条的月均MAU达1511万人，月均DAU为165万人，两项排名都位列同类公司之首。

360金融在年报中表示，其海量用户的获取和运营，得益于贯穿业务全流程的人工智能技术的应用，例如营销获客上借助全自动化算法智能投放，运营上利用实时数据和用户全生命周期标签实现智能运营，贷后环节由智能机器人自动完成+AI机器人的大量应用，极大提高了面向海量用户的服务效率和质量，提升了客户黏性。

该公司披露称，78%的催收工作、77%的电话营销工作、91%的客户服务工作都由相应的机器人完成，即便由人工完成的部分也实现了AI质检机器人的100%覆盖检查。另外，运营的多个环节自主研发了近百款机器人，申请了近四百项发明专利。

科技收入首度披露

360金融强调，2019年报与往年最大的不同是将收入调整为传统收入和科技收入两部分，以反映公司加码科技的战略决心，以及更加全面真实地反映公司科技转型的业务形态。

2019年，360金融传统收入为人民币80.13亿元，科技收入为12.06亿元，增速高达336%，而2018年为228%。

科技服务占比稳步上升，由年初的0.8%跃升到年底的22%。

在2019年4季报电话会议上，360金融CEO吴海生宣布，预计到2020年底，在新增业务中，科技驱动业务量占比将提高到30-50%。

360金融表示，当金融周期真正到来，传统业务将面临利润大幅缩水的风险；相比之下，科技业务赚取的是智能获客、智能风控这样的技术服务费，虽然在短期牺牲了一定的利润，但由于不承担金融风险，业务稳健性将会加强。

持续构建金融与生活交互生态圈

除了信贷服务和金融平台技术赋能体系以外，360金融也强调，将致力于融合更多金融服务，联合更多生活平台，打造以金融场景为核心向泛场景不断延伸的一体化生态圈。

以360借条为例，最核心的借贷服务之外，还有3大类服务，分别是分期电商、360你财富、360大保险。

商城包含常见的3C、美妆、服饰等类别，以及酒店住宿、机票火车票等生活场景服务；360你财富除了提供银行存款产品，亦有基金、券商资管类产品。360大保险则囊括了360互助、360大病筹和360保险，在新冠肺炎期间为百万人群提供保险保障。

360金融透露，目前已经接入了脉脉、e袋洗、嘀嗒出行、哈罗单车、百合网、贝贝网、斑马会员、小米金融、度小满等合作伙伴。

值得一提的是，360金融在2019年12月上线智信引擎业务，通过数据智能技术构筑生态圈。该业务一方面连接优质和分散的互联网流量场景平台，拓展多元流量变现通道。

另一方面则帮助银行、消金、保险、理财等金融机构，寻找与其目标客群相匹配的流量平台，开展覆盖客户全生命周期的金融服务，合作机构数量从2018年的26家增长至2019年的81家，并通过发行ABS产品持续降低资金成本。

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