微软 Surface Go 2 LTE 通过 FCC 认证，支持 Wi-Fi 6

IT之家5月2日消息 据外媒Windows Latest报道,微软将在5月发布Surface Go 2,并且相关硬件规格已经泄漏。根据零售商的清单,Surface Go 2带有更大的显示屏和更小的边框。据美国FCC认证信息,Surface Go 2还搭载了英特尔的Wi-Fi 6无线网络适配器,并且续航更长。

美国FCC认证的“便携式计算设备”文件,证实了Surface Go 2的存在。Surface Go 2已第二次出现在FCC文件中,并且支持LTE。

除了LTE支持外,FCC文件还确认Surface Go 2将使用英特尔的Wi-Fi 6(802.11ax)无线网络适配器“Wi-Fi 6 AX200”。无线适配器支持2.4 GHz和5 GHz频段。英特尔的AX200还支持蓝牙5.0。

据IT之家了解,该Wi-Fi模块具有更低的延迟,更低的电池消耗以及更快的性能。还需要指出的是,Wi-Fi 6(802.11ax)计算设备也可以更好地支持Wi-Fi 5(802.11ac)路由器,但是要想提供最佳效果还需要升级支持最新的Wi-Fi 6路由器。

虽然FCC文件中未提及Surface Go 2的具体名称,但代号EV2的设备以前曾在Geekbench测试中使用,用来指代Surface。