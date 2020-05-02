内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

GNOME Shell 日历修复过度消耗 CPU 并影响电池续航 Bug

2020/5/2 14:24:46来源：开源中国作者：局长责编：骑士评论：

五个月前，GNOME 社区的用户反馈了一个关于 GNOME Shell 日历服务器的 bug，此错误会影响诸如 Pop OS 19.10 和 Fedora 31 等发行版。反馈中提到 GNOME Shell 日历服务器的 CPU 占用率长期为 20~25%。此外，每隔 2、3 秒 CPU 使用量会骤然升高一次。无论是对于 CPU，还是笔记本电脑的电池寿命，该错误都会给它们造成很大的影响。好在问题目前已经被解决。

反馈者将这个 bug 定位到了日历服务器中不断重启的 ECalClientView-s 服务中，并提供了许多关于此问题的详细信息、火焰图，还有不少其他用户表示在其他发行版上也遇到了同样的问题。

GNOME 开发团队成员通过与多位遇到此问题的用户进行沟通，得到了更为详细的错误信息，并于几个星期前提交了解决该问题的补丁，不过直到近日才被合并。据团队成员介绍，此前的代码在收到任何关于 ECalClientView 的变更后，始终会重启整个 ECalClientView，从而导致不断重复地重启视图。最新提交的补丁通过正确使用 ECalClientView 修复了问题，并提升了性能。

下一版本的 GNOME Shell 将会应用此修复程序。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：GNOMELinux

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    