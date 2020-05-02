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开源办公套件 LibreOffice 6.3.6 发布

2020/5/2 15:09:44来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：骑士评论：

LibreOffice是一套可与其他主要办公室软体相容的套件，可在各种平台上执行。计划目标是成为一个具ODF的支援，独立于任何厂商之外，没有任何版权要求的办公室套件。它的名字是一个混合词，第一部分自由报在西班牙语和法语中意味着免费，第二部分“办公室”则为英语“办公室”单词。它是可供人免费 下载，使用和分发的自由软体。

文档基金会宣布推出 LibreOffice 6.3.6，这是 LibreOffice 6.3 系列的最后一个次要版本。该版本针对在生产环境中使用该软件的组织和个人，他们被邀请更新其当前版本。

新版本提供了错误和回归修复，以及对文档兼容性的改进。此版本中没有新功能，重点是完善 LibreOffice 6.3 的体验。

LibreOffice 6.3.6 的更改日志页面可在 TDF 的 Wiki 上找到： 

https://wiki.documentfoundation.org/Releases/6.3.6/RC1 (changed in RC1) 和

https://wiki.documentfoundation.org/Releases/6.3.6/RC2 (changed in RC2)。

LibreOffice 的下一个主要版本是 7.0 版，预计将在夏天发布。根据最近的信息，LibreOffice 7.0 将放弃对 Flash Player 的支持。

发布说明：https://blog.documentfoundation.org/blog/2020/04/30/libreoffice-636/

下载地址：https://www.libreoffice.org/download/

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关键词：LibreOffice开源

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