00后网购消费报告：超九成用户跟好友拼过单，手机数码花销最大

五四青年节前，中国青年报·中青在线联合拼多多发布的《爱“拼”青年：00后网购画像报告》显示，超过九成用户网购时跟好友拼过单，除了追求购物性价比，00后青年注重购物的同时，还享受社交的乐趣。

据了解，该报告基于新电商平台拼多多上超过5700万00后用户2019年1月1日至12月31日（直播等部分产品数据取自2020年2月至3月）的用户特征、消费偏好、消费能力等综合信息，共同勾勒出一幅00后网购消费的画像，描绘出00后青年在网络购物上的突出特征：家庭责任感更强，注重购物乐趣，更乐于分享和表达自己，注重性价比。

在新冠疫情期间，00后们开始承担起一定的家庭责任。数据显示，00后这期间担负起帮家长购买防疫用品的重任。在拼多多平台2020年2月至3月活跃的00后消费者中，有97.4%的人曾经搜索、收藏或关注过口罩及防疫消毒相关的商品和店铺，77.13%的人在这期间下单。

同时，在购买商品时，仅有一成的00后会选择匿名购买；八成及以上的00后会在拼小圈中分享自己的真实评价，在评论区开辟展现自我的独特空间，而对于鞋包服装、美妆个护类的订单，还会放上原图晒出“买家秀”供他人参考。

数据显示，超九成的00后用户，曾主动邀请好友拼单和购买过好友分享的商品。其中，女生更喜欢呼唤“姐妹”上线一起逛，而男生则更爱买别人推荐的商品。92.10%的活跃00后用户，曾经助力过好友完成“领现金红包”任务或自己邀请好友助力。

另外，手机数码、美妆个护、食品零食、服饰鞋包、运动装备，是00后花销最多的五大类商品。其中，81.3%的手机数码订单与32.9%的美妆个护订单来自平台“百亿补贴”专区。