影音VIP五一促：优酷/QQ音乐/爱奇艺/腾讯视频会员5折99元起

五一劳动节影音VIP大促，优酷会员年卡低至5折99元、QQ音乐豪华绿钻年卡7.2折129.6元送8G车载U盘、爱奇艺钻石会员年卡5折249元、腾讯视频超级影视VIP年卡5折244元送月卡。
活动时间均截止至5月5日。
视频会员大促合集：
|视频会员
|原价/活动价
|购买
|优酷
|VIP会员年卡
|￥198/￥99
|点此
|QQ音乐
豪华绿钻年卡
|￥180/￥129.6
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|爱奇艺
|钻石会员年卡
|￥498/￥249
|点此
|钻石会员年卡
|￥498/￥249
|点此
|钻石会员年卡
|￥498/￥249
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|钻石会员季卡
|￥148/￥74
|点此
|钻石会员季卡
|￥148/￥74
|点此
|钻石会员季卡
|￥148/￥74
|点此
|腾讯视频
超级VIP年卡
|￥488/￥244
|点此
超级VIP年卡
|￥488/￥244
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|超级VIP双年卡
|￥976/￥488
|点此
|超级VIP双年卡
|￥976/￥488
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|超级VIP季卡
|￥148/￥74
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|超级VIP季卡
|￥148/￥74
|点此
• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。
• 优酷视频
VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）。
• QQ音乐
豪华绿钻：原价180元/年，含付费音乐包，限时129.6元/年+送8GB韩国现代车载U盘，点此购买（年卡）。
• 爱奇艺
钻石会员：原价498元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时249元/年，点此购买（年卡）；限时74元/3个月，点此购买（季卡）。
• 腾讯视频
超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时244元/年+送月卡，点此购买（年卡）；74元/3个月，点此购买（季卡）。