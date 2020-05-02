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影音VIP五一促：优酷/QQ音乐/爱奇艺/腾讯视频会员5折99元起

2020/5/2 18:54:01来源：IT之家作者：杰克责编：杰克评论：

五一劳动节影音VIP大促，优酷会员年卡低至5折99元、QQ音乐豪华绿钻年卡7.2折129.6元送8G车载U盘、爱奇艺钻石会员年卡5折249元、腾讯视频超级影视VIP年卡5折244元送月卡。

活动时间均截止至5月5日。

视频会员大促合集：

视频会员原价/活动价
购买
优酷
VIP会员年卡￥198/￥99点此
QQ音乐

豪华绿钻年卡
+送8GB U盘

￥180/￥129.6点此
爱奇艺
钻石会员年卡￥498/￥249点此
钻石会员年卡￥498/￥249点此
钻石会员年卡￥498/￥249点此
钻石会员季卡￥148/￥74点此
钻石会员季卡￥148/￥74点此
钻石会员季卡￥148/￥74点此
腾讯视频

超级VIP年卡
+送月卡

￥488/￥244点此

超级VIP年卡
+送月卡

￥488/￥244点此
超级VIP双年卡
￥976/￥488点此
超级VIP双年卡
￥976/￥488点此
超级VIP季卡￥148/￥74点此
超级VIP季卡￥148/￥74点此

• 为方便大家购买，特提供多个购买链接，如遇商品下架或停止放券，可选择不同链接购买。

• 优酷视频

VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）。

• QQ音乐

豪华绿钻：原价180元/年，含付费音乐包，限时129.6元/年+送8GB韩国现代车载U盘，点此购买（年卡）。

• 爱奇艺

钻石会员：原价498元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时249元/年，点此购买（年卡）；限时74元/3个月，点此购买（季卡）。

• 腾讯视频

超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时244元/年+送月卡，点此购买（年卡）；74元/3个月，点此购买（季卡）。

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