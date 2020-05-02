影音VIP五一促：优酷/QQ音乐/爱奇艺/腾讯视频会员5折99元起

五一劳动节影音VIP大促，优酷会员年卡低至5折99元、QQ音乐豪华绿钻年卡7.2折129.6元送8G车载U盘、爱奇艺钻石会员年卡5折249元、腾讯视频超级影视VIP年卡5折244元送月卡。

活动时间均截止至5月5日。

视频会员大促合集：

视频会员 原价/活动价

购买 优酷

VIP会员年卡 ￥198/￥99 点此 QQ音乐 豪华绿钻年卡

+送8GB U盘 ￥180/￥129.6 点此 爱奇艺 钻石会员年卡 ￥498/￥249 点此 钻石会员年卡 ￥498/￥249 点此 钻石会员年卡 ￥498/￥249 点此 钻石会员季卡 ￥148/￥74 点此 钻石会员季卡 ￥148/￥74 点此 钻石会员季卡 ￥148/￥74 点此 腾讯视频 超级VIP年卡

+送月卡 ￥488/￥244 点此 超级VIP年卡

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￥976/￥488 点此 超级VIP双年卡

￥976/￥488 点此 超级VIP季卡 ￥148/￥74 点此 超级VIP季卡 ￥148/￥74 点此

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• 优酷视频

VIP会员：原价198元/年，可用于手机、电脑和Pad，限时99元/年，点此购买（年卡）。

• QQ音乐

豪华绿钻：原价180元/年，含付费音乐包，限时129.6元/年+送8GB韩国现代车载U盘，点此购买（年卡）。

• 爱奇艺

钻石会员：原价498元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时249元/年，点此购买（年卡）；限时74元/3个月，点此购买（季卡）。

• 腾讯视频

超级影视VIP：原价488元/年，支持手机、电脑、Pad、TV和盒子，限时244元/年+送月卡，点此购买（年卡）；74元/3个月，点此购买（季卡）。

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