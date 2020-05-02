硬件下滑软件服务顶上，苹果这样面对疫情危机

时隔一年，苹果又没有达成预期的营收目标。

去年一月，苹果在 2019 年第一季度财报公布前，宣布无法实现此前公布的预期收入。消息导致苹果股价急剧下挫，资本市场对「说到没做到」的苹果，打出了问号。

之后半年多时间，苹果迅速调整业务和产品策略，成功走出了阴霾。自 2019 年第三季度开始，苹果连续三个季度实现增长，收入创下历史新高。

今年一月，苹果刚刚拿出一份史上最强节日季财报，并针对接下来的 2020 第二季度给出了 630 - 670 亿美元的营收预期。按照计划，苹果将再次实现收入新高，跨上新的台阶。

但新冠肺炎疫情的蔓延改变了一切。2 月 16 日，苹果宣布受到疫情影响，2020 年第二季度将无法实现此前的收入目标。最终，苹果报出 583 亿美元营收，相比去年同期略微上涨 0.5%，但比之前预期目标的最低区间，还差了 7.5%。

苹果 2020 财年第二季度盈收 583 亿美元，比去年同期增长0.5%，低于此前预期 | CNBC

硬件卖得惨，但用户规模涨了

在这个被疫情笼罩的春季，几乎一切实体消费都遭受了不同程度的打击。

苹果自然也受到了不小的影响。它先后关闭了全球范围内的几乎所有 Apple Store 直营零售店，更多线下经销商也因疫情停业。疫情对经济的冲击，也直接影响着人们购买 iPhone 等产品的积极性。

在本季度财报中，苹果硬件的三驾马车，iPhone、iPad、Mac 无一实现增长，销售额全部同比下跌，跌幅分别为 7%、10%、3%。其中 iPhone 经历了自 2015 年以来销售业绩最差的一个春季，Mac 则是自 2016 年以来最差。

这一季度的财报计算到 3 月 31 日截止。4 月之前，中国受疫情影响严重，原本应当是各类苹果硬件消费「旺季」的春节假期，遭受了「全民居家隔离」的重创。这一事实也反应在了财报中。这一季度，苹果大中华区收入同比下跌 7%，自上一季度短暂回暖后，继续陷入低迷。

就连过去三年一直保持着强劲增长的可穿戴设备业务，本季度的增长速度也急剧放缓，仅同比增长 23%，创下三年以来的最低增速。此前三个季度，可穿戴业务的同比增长率分别是 48%、54% 和 37%。

苹果的软件服务收入净增了 18 亿美元，增长 17%，可穿戴设备销售则净增了 12 亿。这部分增长填补了 iPhone 主要硬件销售的空缺，稳住了苹果的营收成绩。



疫情期间，用户对苹果各项服务的需求激增。苹果 CEO Tim Cook 在电话会议上表示，包括 FaceTime 通话和 iMessage 在内的通讯服务，都出现了通讯量的明显增长，创下历史新高。苹果用户，特别是北美的苹果用户，对苹果自家通讯服务的认可度依然很高。

那些关乎营收的软件服务，包括 Apple Music、App Store、iCloud、Apple TV+ 在内，几乎每一个都创下了营收记录。苹果内部曾在 2016 年定下目标，要在 2020 年实现全年软件服务收入翻番，目前苹果很有可能实现这个目标。

在硬件销售疲软下滑的同时，Apple TV+，App Store，Apple Music 等构成的苹果软件服务矩阵，几乎每一个都创下了营收记录 | Apple

但在增长的好成绩之下，也有坏消息存在。受到疫情影响，与线下实体店捆绑的 AppleCare+ 延长保修服务，销售成绩有所下滑。以及在整个经济受到冲击的情况下，App Store 的线上广告业务也受到了影响。

疫情之下，「居家隔离」让用户对各种软件服务，特别是网络通话、流媒体视频等「更沉浸体验」的需求空前激增，包括 Netflix 在内的软件服务都迎来了一波爆发式增长。但这两块都算是苹果的传统弱项，Apple TV+ 起步晚，软件在跨平台场景下的体验尚还不够好。所以无论是 FaceTime 还是 Apple TV+，都没有让苹果在这波居家隔离的大潮中获得新的「机会」。

苹果还是那个苹果，一家不过分关注外部环境，只专注于自己发展节奏的公司。

「弹性」度危机，未来不明朗

在疫情笼罩的这个春季，苹果展现了作为全球最顶级的科技公司之一，面对灾难时的「弹性」。

过去几年里，苹果遭遇过不止一次「危机」，舆论中「苹果药丸」的声音也从未平息。但苹果几乎从未做过任何回应和解释，只以自己的方式和节奏钻研产品，调整业务。当这场全球性的巨大灾难袭来，苹果靠着多元且有效的业务线站稳了脚跟，几乎没有受到特别大的影响。

Tim Cook 表示，苹果从来都是一家注重「长期策略和规划」的公司，这一点能够帮助苹果不断前进，即使是在当下这样很困难的时期。

但疫情的影响仍给苹果的未来带来了更多不确定性。在本次财报发布中，苹果没有公布下个季度的预估收入目标，但可以预见，因为这个季度疫情在美国、欧洲等发达国家的急剧蔓延，苹果的硬件销售很可能会继续受到影响。

而且因为疫情在全球的传播态势，各国的应对情况仍不够明朗，苹果未来的产品开发、量产，发布会的召开，每一个工作环节都将继续遭受疫情的影响。

财报电话会议最后的提问环节，有人向 Tim Cook 提出了未来产品开发进度的问题。库克表示苹果会努力保持正常的工作节奏，「我们在过去一个季度里推出了 iPhone SE、iPad Pro、MacBook Air 等新产品，我们会继续努力工作，因为我们知道用户需要我们的产品，而我们不会停止做产品的脚步。这在当下的疫情时期，有着超越产品本身，更重要的意义。」