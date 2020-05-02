逃离瑞幸！COO被停职后，董事辞职，CTO也走了，网友：大难临头各自飞

瑞幸造假，风波不断。

进入到 4 月底，在中国证监会入驻调查之后，瑞幸又向美国 SEC 提交文件，称公司无法在 4 月 30 日之前提交 2019 年年报，原因是疫情的影响和公司的内部调查没有结束——这些听起来都不是好消息。

到了 5 月 1 日，坏消息再次传来：瑞幸 CTO 已经离职。

何刚：在职不到 8 个月的瑞幸 CTO

这位刚刚离开瑞幸的 CTO，名字是何刚。

美国东部时间 5 月 1 日早上，美国《华尔街日报》报道援引知情人士的消息称，何刚是在周四（4 月 30 日）从瑞幸咖啡离职；据称，何刚选择离职是个人原因，并且与瑞幸此前曝光出来的造假事件无关。

对此消息，瑞幸方面拒绝回应。但在微博上，则有网友评论称：

大难临头各自飞。

雷锋网了解到，何刚是在 2019 年 9 月加入瑞幸担任 CTO，他的直接汇报对象是瑞幸 CEO 钱治亚——也就是说，他前后在瑞幸呆了不到 8 个月的时间。

而在加入瑞幸之前，何刚在京东有多年的工作经历，而他的名字也一度与京东云的发展联系在一起。

何刚

雷锋网了解到，何刚是 2012 年加入京东的，是一个典型的技术人。在加入京东之前，何刚曾经担任亚马逊的云计算项目负责人以及盛大云计算负责人，2012 年 4 月，何刚加盟京东商城担任技术副总裁兼首席科学家，并开始逐步负责京东的云计算业务。

此后的 5 年时间里，无论是京东云的一步步升级迭代和发布，还是京东云的一系列对外活动和宣传，何刚都以京东云负责人的身份亮相并出现在媒体报道中。

这期间，他的 Title 包括京东集团副总裁、京东云 “互联网+” 战略负责人、京东云计算总经理，甚至在 2016 年 10 月至 2017 年 1 月，何刚被直接冠以“京东云总裁”的称号。

此后，与京东云相关的报道中，何刚的名字不再出现，而关于京东云总裁的说法也杳无音讯。

到了 2017 年 9 月，京东集团宣布申元庆担任京东云事业部总裁；当时，京东方面告诉雷锋网，何刚专注于京东云核心技术研发工作——随后有消息称，何刚在 2019 年年中离开京东。

2019 年 9 月，何刚正式加入瑞幸，开始了他不到 8 个月的瑞幸 CTO 生涯。

另外，雷锋网还发现，在何刚加入瑞幸担任 CTO 之前，有一个名为李玉峰的技术人员经常以 "瑞幸 CTO" 的名义在公开场合露面。但是，在 2019 年 9 月何刚加入瑞幸时，瑞幸却又声明称，李玉峰仅仅是一个总监级别的技术负责人，并且在 2018 年 10 月未通过试用期考核而解除劳动合同。

而在何刚加入瑞幸之后，却基本上没有以瑞幸 CTO 的名义公开露面——尽管没有公开声明原因，但他的离职很难说跟瑞幸造假风波没有关系。

受到影响的，不仅仅是瑞幸的命运

实际上，毕竟，这场造假风波已经持续了一个月，而且情况越来越严重。

北京时间 4 月 2 日晚间，在承认造假 22 亿元后，瑞幸咖啡的股价在美股开盘前跌幅超过 80%，从 26.2 美元跌至 4.91 美元。在开盘之后，瑞幸的股票迅速下跌，出现 6 次熔断。

当时，瑞幸就已经宣布，由于瑞幸咖啡董事兼 COO（首席运营官）刘剑以及其几名下属从事了一些不正当行为，这些人员已经被停职。

图中为刘剑

4 月 3 日，中国证监会发布公告，称高度关注瑞幸咖啡财务造假事件，对该公司财务造假行为表示强烈的谴责；证监会还表示将按照国际证券监管合作的有关安排，依法对相关情况进行核查，坚决打击证券欺诈行为。

这就在官方层面，给瑞幸咖啡的欺诈行为定了性。

到了 4 月 7 日，瑞幸咖啡在股价的持续下跌中，直接宣布股票停盘，从而将市值定格在 11 亿美元——至今依然没有恢复交易。

然后，国务院金融委在 4 月 8 日和 4 月 15 日分别召开的两次会议中，先是表示 "坚决打击各种造假和欺诈行为"；接着又称 "一些上市企业无视法律和规则，涉及财务造假等侵害投资者利益的恶劣行为"，而且要 "对造假、欺诈等行为从重处理"……

虽然没有直接点名，但其指向瑞幸是毋庸置疑的——可见，瑞幸造假事件，已经在国家金融监管最高领导层那里受到重视。

到了 4 月 22 日，银保监会副主席曹宇再次发声，称瑞幸咖啡财务造假事件性质恶劣、教训深刻，银保监会将坚决支持、积极配合主管部门依法严厉惩处，对财务造假行为始终保持零容忍的态度。

至此，瑞幸造假事件在中国已经是千夫所指。

后来的事实证明，监管层面的表态已经转化成实际行动。到了 4 月 27 日，有媒体报道称，证监会派出调查组进入瑞幸，同时公安、工商等介入，高管被查，资料上交。对此，瑞幸官方当天的回应是：

公司正在积极配合市场监管部门对瑞幸咖啡经营情况相关工作的了解。公司及全国门店运营正常。

截图自微博

除了在中国，瑞幸在美国证券市场也引发了系列风波。

比如说，在 4 月下旬，美国证券交易委员会（SEC）曾经就投资新兴市场的风险，向广大投资者发出警示，而在这里所指的新兴市场中，中概股也在被多次提及之列——虽然没有点名瑞幸，但基本上也是呼之欲出了。

不仅如此，据华尔街日报中文网援引知情人士的说法，针对瑞幸造假一事，美国 SEC 也正在进行独立调查。

总体来看，瑞幸咖啡造假风波造成的影响，已经远远超越了瑞幸咖啡的命运本身，正如俞敏洪在瑞幸造假事件之初进行的评价：

瑞幸 22 亿造假，某种意义上直接导致了公司濒临倒闭的状态，因为不诚恳、不诚实，这样的公司不值得信任，而且对中概股、中国企业家和创业公司在世界人民心中的形象，其实也带来了很多负面影响。

一切还没有结束

在雷锋网看来，何刚选择从瑞幸离职，并不是让人非常意外的事情。

此前在 4 月 23 日，瑞幸在造假风波之中，就已经宣布了独立董事、审计委员会委员 Thomas P. Meier 辞职的消息——由于这一事件，瑞幸咖啡董事会下属的审计委员会只剩 3 位独立董事。

从更加长远的角度去看，何刚的离职也许只是一个序曲；可以想见的是，随着事件继续往前发展，瑞幸可能要面临更多的人员离职状况。

一切，都还没有结束。