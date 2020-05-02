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亚马逊云计算业务Q1营收102亿美元，占总营收13.54%

2020/5/2 22:30:42来源：TechWeb作者：小狐狸责编：孤城评论：

5月2日消息，据国外媒体报道，当地时间周四，亚马逊发布了2020财年第一季度财报。报告显示，该公司第一季度获得营收755亿美元，同比增长26%，其中云计算业务（AWS）营收为102亿美元，同比增长33%，占据该公司总营收的13.54%。

该公司第一季度获得营收755亿美元，与去年同期的597亿美元相比，同比增长26%；净利润为25亿美元，较去年同期的36亿美元，同比下降29%；每股收益为5.01美元，与去年同期的7.09美元相比，同比下降29%。

在亚马逊的业务中，云计算业务是该公司获取利润的主要来源，贡献了该公司过半的营业利润。

亚马逊于当地时间周四发布的2020财年第一季度财报显示，该公司云计算业务的营收为102.19亿美元，与去年同期的76.96亿美元相比，同比增长33%。

本月下旬，亚马逊云服务（AWS）宣布在开普敦推出AWS南非区域，该区域拥有3个可用区（Availability Zones）。本周二，该公司又宣布在米兰推出AWS欧洲区域，该区域也拥有3个可用区。

随着AWS南非区域和AWS欧洲区域的推出，AWS在全球开放了24个区域，共76个可用区。此外，该公司计划在印度尼西亚、日本和西班牙另外推出 3个区域和9个可用区。

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关键词：亚马逊云计算

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