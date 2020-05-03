刷新你的认知！这些神奇的壁纸软件你玩过吗

我们知道微软Bing有一个很棒的特色，那就是每天自动更换一张精美壁纸。很多人都想把它下载回来，作为自己的电脑壁纸使用。接下来这三款自动换壁纸工具，相信可以满足你的这个小小要求了！

三款自动换壁纸软件推荐

NO1. Bing Wallpaper

Bing Wallpaper是微软官方的一款自动换壁纸工具，它能自动获取每天的Bing壁纸并将其设为桌面。软件体积不大，只有4M多一点，装好后壁纸便开始更新。此外你也可以通过右下角的托盘图标，手动切换。功能纯粹，是它的最大看点。

也可以手动选择近期壁纸

NO2. Wallpaper Engine

Wallpaper Engine是一款动态壁纸工具，通过下载壁纸包来实现动态桌面效果。尽管是动态的，但Wallpaper Engine的整体资源占用率并不高，即便是老电脑运行起来也很流畅。软件内置了几张壁纸，同时官网也有更多的类型可选。设置面板可以修改背景色、回放速度等参数。喜欢炫酷的小伙伴，一定不要错过它。

Wallpaper Engine效果预览

NO3. WinDynamicDesktop

被MAC的自动昼夜壁纸种草？这款WinDynamicDesktop可以让你的Windows电脑，也能实现类似功能。和Wallpaper Engine一样，软件自带几款默认壁纸。其中Catalina和Mojave Desert几乎就是MAC的化身，每隔几小时，就会根据当前光线情况自动变换一张壁纸。首次使用时需要下载壁纸，网速较慢。不过网上已经有集成壁纸包的安装文件了，感兴趣的小伙伴可以自己找一找。

定时自动更换壁纸匹配当时光线情况

设置面板

写在最后

以上几款小工具，资源占用都不大，功能也很纯粹，没有乱七八糟的广告和大礼包。每天看着不一样的壁纸，心情也能变得超好呢！

Bing Wallpaper Wallpaper Engine WinDynamicDesktop下载地址（Win10商店版）