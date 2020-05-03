揭秘“央行数字货币”：和微信、支付宝有啥不同？

2020年，有两件事将被记入史册，一是新冠肺炎疫情，二是即将发布的央行数字货币！

近日有一张清晰度并不高的手机截图，开始在网上热传。图中是一个与我们现行人民币完全不同的图样，但又增加了很多熟悉的元素，比如“扫码支付”、“汇款”、“收付款”等等。而它，正是传说中的央行数字货币DC/EP。

网上流传的号称央行数字货币DC/EP截图

其实对于大多数人来说，数字货币这个概念并不难懂，我们每天用的微信、支付宝，甚至银行的信用卡等等，都可以称得上是一种广义的数字货币。那么央行此次发行的数字货币，又有哪些不同呢？

NO1. DC/EP究竟是个啥？

“数字人民币”是中国人民银行发行的一种法定数字货币，全称是“数字货币电子支付”，对应的英文缩写是DC/EP。其中DC是Digital Currency（数字货币）的缩写，EP是Electronic Payment（电子支付）的缩写。

数字人民币这个概念非常宽泛，它使用的是目前最先进的区域链技术。对于普通民众来说，我们只要知道它的体验可能和日常所用的微信、支付宝差不多就可以了。由于数字人民币特有的法偿能力，使用数字人民币和从你兜里掏出一张纸钞或硬币没有任何区别。

NO2. 和微信、支付宝有啥不同？

相比央行DC/EP，支付宝、微信的出道要远远早得多，人们对于它的理解也更深入。那么DC/EP与微信、支付宝到底又有哪些不同呢？

1. 信用背书

无论微信、支付宝在现实社会中使用得多广泛，仍然会有店老板不接受的情况。这是由于这两家，说到底还只是普通的商业公司。店老板不信，你也没辙。

但央行DC/EP则不同，它的信用背书是国家，其背后是具有同等法偿能力的人民币，任何人不得拒收。从另一个角度来说，DC/EP与人民币现钞是可以相互替代的，两者仅仅是表现形式不同而已。

2. 双离线支付

微信、支付宝有一个很大的弊端，那就是完全依赖于网络。如果你的手机没有网络，也就没办法交易了。而央行DC/EP则没有这个问题，它支持双向离线支付与交易（这一点不同于银行卡或移动支付，更像是现金的特点！）。换句话说，即便付款方与收款方均属于离线状态，一样可以完成交易。

DC/EP所谓的“双离线支付”，有点像之前的信用卡压单。即双方通讯不畅时，首先由软件“记账”，待到能够正常执行安全验证时，再发至服务器进行比对与扣款。

3. 无需银行账户

通过微信、支付宝交易之前，都要首先绑定自己的一个银行账户。你的每一次支付背后，其实都是微信、支付宝从你的卡中实时扣款，再去执行相关交易。只不过这一切都是自动进行的，平时不为我们所知罢了。

但央行的DC/EP不同，它无需申请银行账户，只要注册一个属于你自己的数字钱包即可。这也是目前和微信、支付宝一个很重要的区别。

4. 结算主体不同

和微信、支付宝不同的是，DC/EP是国家未来法定流通的一种数字货币，因此它的结算主体是中国人民银行（央行）。而微信、支付宝仅仅是对目前人民币结算方式的电子化改进，其支付结算主体为商业银行。

NO3. 数字钱包

就像我们的现金都要放到钱包里一样，数字货币也要有一个“容器”去容纳它，这就是——数字钱包。

玩过比特币的人，对于数字钱包的概念并不陌生。你完全可以把它理解为一款手机APP，通过个人信息注册好后，这个钱包就具有了唯一性，并且终身属于你。

尽管央行对数字钱包的解说少之又少，但从目前泄漏出来的截图看，至少会包括“扫码支付”、“汇款”、“收付款”、“碰一碰”（应该是类似于NFC的近场支付功能）几项功能。同时用户可以很方便地将银行资金兑换为数字人民币，你所兑换的数字货币会显示出来源银行，以便用户进行资金动向管理。从操作层面上看，至少是接近于现行的微信或支付宝的。

NO4. 怎样拿到数字货币

和传统人民币一样，数字货币也会遵循银行投放模式。也就是说，中国人民银行（央行）首先向商业银行或其他金融机构投放货币，再由商业银行或其他金融机构向公众投放。这一逻辑保证了数字货币在投放时不会超发，只有当货币生成请求并符合校验规则时，才会发送对应的额度申请。

对于公众来说，银行依旧是领取数字货币的主要途径。其中最直观的，就是利用你现有的银行账户，兑换出等额的数字人民币。兑换完成后，你的银行账户也会减少相应数额，这一点和日常的取现是一模一样的。

至于后期，无论是工资发放、小额转帐、零星消费，都可以使用DC/EP交易。而这些场合，统统也都能收到数字货币。

需要说明的是，目前DC/EP还处于内测期，仅限一部分白名单客户使用。目前央行采用的是四地一场景模式，即在四地（深圳、苏州、雄安新区、成都）和一场景（冬奥场景）展开内测。其中DC/EP会从等值流通的纸钞中替换生成。

NO5. 去市场买菜可以用吗？

答案是肯定的！

只要买卖双方，均装有央行数字钱包（APP）或离线收付款方式（类似微信收款二维码），即可进行交易。由于DC/EP是国家背书，具有完整的法偿性，任何人不得拒收。因此相比现行的微信、支付宝，其适用范围将会更广。

NO6. 和传统现金有什么区别

1. 没有找零烦恼

微信、支付宝一个火爆的原因，是省却了我们日常的找零麻烦。你拿着一大堆零钱不方便，店老板给你找零也不容易。而这恰恰是数字货币的优势，所有零钱在账户内只表现为一组数字，支付系统只要进行简单的加减运算即可。你省事了，店老板也轻松了。

2. 不易丢失

由于不具备唯一标识性，因此现金存在一定的丢失隐患。换句话说，如果你兜里的100块钱丢失了，那么再找回来的机率是很低的。而数字货币的不可篡改性保证了丢失机率变得极低，这一点其实类似于目前铁路正在大力推广的电子客票。

之前我们在乘车时，经常会把车票遗失，这就给出入站以及车上的检票，带来诸多麻烦。而电子客票是将你的出行信息直接绑定到身份信息上，无论是否领取纸质车票，只要出入站核验一下身份信息，所有的资料就都一目了然了。

3. 通用性更强

我们的生活正在逐步进入电子支付时代，乘车扫码、支付扫码、进小区扫码……。但或许你已经发现，所有的软件都是不通的，比方说你在A市刚申请了一张乘通卡，到了B市却要换成支付宝。在地铁上刚装好了地铁通，到了公交却要换成亿通行。这一点在未来数字货币推行后，将有极大改观。

由于DC/EP属于国家法定货币，无论公交公司、铁路民航、小区超市……，只要接入一台数字货币的支付设备，所有人就能利用自己的数字钱包完成支付，再不用下载各种五花八门的APP了。

4. 具备匿名特征

DC/EP设计之初就具有匿名特征，换句话说，我们目前的移动支付，其实是会留给商家一些“痕迹”的。这也就是为何，你在某APP购买完商品后，系统会智能推荐给你一些你所感兴趣的商品，即所谓的“大数据杀熟”。而DC/EP所具备的匿名交易特性，可保证你在付款后，商家、银行、第三方平台均无法追踪你的消费记录，从而避免很多的尴尬与隐患。

NO7. 钱会不会更“毛”了？

每次一提起新币发行，总会有人觉得这将导致通货膨胀（就是俗称的钱“毛”了）。其实央行在设计DC/EP时已经考虑过这个问题。目前我国执行的，是在现有流通人民币中进行等值替换。且央行已经明确，DC/EP的主要取代对象，是现有货币体系中的M0（即银行体系之外，社会上所有流通的可立即使用的现金，如你手中的现金、企业库存现金等）。

有了等值替换，再有仅替换M0这两条硬性限制，数字人民币的发行就不会对现有金融体系造成任何影响，也就不会存在钱更“毛”的说法了。

NO8. 为什么要发行数字货币？

说了半天，为什么央行要花如此大力度推行数字人民币呢？除了上面这些优点之外，其实还有另外几层考虑。

1. 纸钞发行成本考虑

目前每个国家的现钞防伪能力都很强，但愈发强大的防伪功能，势必要加大纸币的铸造成本。同时纸币在流通一段时间后，会因损耗一部分退出流通领域，这些都会导致纸钞的发行成本越来越高。

而数字货币是没有这方面问题的，由于只是一串数字代码，无论是生产还是流通，都不会再产生任何费用。从经济学上说，这一点DC/EP是完胜于现金的。

2. 移动支付普及，现金使用频率大幅降低

目前国内绝大多数交易场景，均已实现了移动支付。换句话说，你从市场上买根葱，也可以使用手机付款。而快速普及的移动支付，自然挤占了传统现金的使用空间。

越来越高的铸币成本，加上越来越少的使用场景，同样也是导致央行推出数字货币的主要原因。

3. 反洗钱、反恐怖融资监管

传统的现金交易是匿名化交易，这就给反洗钱和反恐怖融资监管带来诸多麻烦。而数字货币的唯一标识性，则方便监管部门回溯整个资金融通链，以便进行更有效的监控。

NO9. 现金会被完全取代吗？

尽管数字货币有着这样或那样的好处，但要想在短时间内，完全取代现钞是不可能的。

首先就像电子车票一样，我们要考虑众多无法使用电子货币的群体，这其中就包括老年人、残疾人，以及更多不满法定年龄的儿童。由于数字货币需要至少一部手机作为载体，在实际使用中，还要考虑部分经济欠发达地区的低收入人群。

数字人民币的推出并非要完全取代现钞，而是对现有纸币体系的一个补充。大家想想现在的微信、支付宝就可以更好地理解了。尽管现在都是扫码付款，但谁的钱包都会放上几张现钞，以备不时之需。

写在最后

央行数字货币DC/EP是基于区块链技术研制的一种新型货币，其多种优异特性，堪称“2.0版纸币”。它既是一次货币的革命，也是技术的变革。和微信、支付宝一样，势必再一次改变我们的生活！