微软 Win10 搜索 Chrome/Firefox ，推荐 Chromium 版 Edge 浏览器下载

IT之家5月3日消息 谷歌Chrome位居浏览器宝座之首，但微软最近对其 Chromium 版 Edge 浏览器进行了改造，并且微软已采取重大措施将Chromium 版 Edge推向大众。

IT之家此前报道，我们已经在某些Microsoft网站，Windows 10“开始”菜单和Windows 10搜索中看到了Microsoft Edge广告。微软现在正在采取进一步措施。外媒Windows Latest今天早些时候发现，用户尝试在Windows搜索页面中搜索Chrome，Firefox和Opera时会看到Edge浏览器“推荐”。

在测试中，针对新的Microsoft Edge的建议仅针对三个关键字（Google Chrome，Firefox和Opera）弹出。如果安装了Edge浏览器，则广告或推荐将消失。

它是由微软悄悄添加的，在尝试安装这些第三方浏览器时会触发“推荐”。对于Windows 10上的Brave或Vivaldi等其他第三方浏览器，没有重现相同的建议。

值得注意的是，左侧的广告是Windows 10搜索界面的一部分，而右侧的广告则由Bing搜索提供支持。

弹出窗口不是侵入式的，但是它没有提供用于消息的关闭选项。

从上面可以看出，此广告或推荐中的消息（如微软所说）非常简单。微软希望你知道Edge已使用与Google Chrome相同的技术进行了重新创建，并且它是为Windows 10设计的更快、更安全的浏览器。

微软目前正在面向一组特定的用户测试这些广告，但不会阻止你安装第三方浏览器。

显然，微软试图使用户在搜索其他浏览器时再一次推荐Edge，但也必须指出，只要你在微软系统中访问其服务之一（例如Drive，Gmail等），Google也会困扰用户，推荐切换到Chrome浏览器。