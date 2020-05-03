elementary OS 5.1.4 正式发布

elementary OS 5.1.4 发布了。此版本应用程序菜单大大改善了在触控板上的响应度和流畅性，并使其易于在触摸屏上使用，同时更新了类别视图，以在可滚动列表而不是网格中显示应用，从而更好地支持某些用户要求的经典菜单工作样式。

系统设置内的搜索已被完全重新设计并得到了显着改善，系统设置现在支持对单个设置进行深度搜索，并清楚地显示了获取每个设置的路径。

AppCenter 的主要更新包括性能改进、扩展性改进、键盘导航改进以及许多修复。性能上 AppCenter 现在仅在设备启动时检查更新。清理了 AppCenter 中的扩展程序：首先，为了整理更新视图，扩展程序仅在需要更新时才显示。其次，从应用程序信息页面选择扩展程序将进入该扩展程序的信息页面。

单击搜索栏中的向下箭头可以选择搜索结果，同时可以单击 Ctrl F 启用搜索栏的任何位置以对其进行聚焦并开始搜索。

修复方面，AppCenter 现在将使用已配置的网络代理进行 apt 操作，在更新未管理的应用时不会显示未管理的警告，并且在检查更新时将显示更有用的加载屏幕。同时还修复了同时更新 Flatpaks 和系统更新时的崩溃问题，并防止了在安装、更新或删除应用或更新时设备挂起。