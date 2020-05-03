Win10 系统 C 盘飘红，6 招瞬间腾出十几 GB 空间

前段时间一直在家办公，也没怎么注意电脑状态。从前几天开始，电脑就变得异常卡顿，一番检查下来，原来是C盘飘红了！通常遇到这种情况时，很多小伙伴都是第一时间去下载各种清理软件，除此之外，还有哪些正确的姿势呢？

教你快速搞定C盘飘红

1. 清理Windows.old文件夹

预计清理：10GB-20GB

Windows.old是Win10的升级备份文件夹，很多电脑升完级后，这个文件夹就被彻底遗忘了，白白呆在硬盘里占据着大量空间，通常清理Windows.old可以使用以下方法：

Windows.old会占用巨大空间

打开“设置”→“系统”→“存储”，点击右侧面板中的“配置存储感知或立即运行”。将弹出页拉至最下方，勾选其中的“删除以前版本的Windows”，再点击“立即清理”就可以了。

快速清理Windows.old

2. 清理微信、QQ自动缓存文件

预计清理：200MB-2GB

很多网友在电脑中都安装了微信、QQ等工具，然而这些工具，会在使用中缓存大量的历史文件。这些文件体积庞大，且非常难以清理，通常我们都是建议通过手工方法进行清除。

找到自己的微信账号，直接删除文件夹

双击桌面上的“文档”图标，点击“查看”→“显示/隐藏”→“隐藏的项目”，在其中找到一个名叫“WeChat Files”的文件夹。打开后，这里会显示出登录这台电脑的所有微信账号，直接删除你要清理的那一个就可以了。

删除文件夹后该账户PC端的聊天记录将被清零，注意备份重要文件！

注：删除文件夹是个一劳永逸的方法，简单高效，但删除后会导致PC端的聊天记录完全清零，因此最好提前将微信里的重要文件设为“收藏”，或者直接导出到电脑的其他位置。

3. 关闭Windows休眠

预计清理：5GB-10GB（视内存大小而异）

如果你的电脑开启了Windows休眠（混合睡眠也会用到它），就会在硬盘上留下一个5GB-10GB的休眠文件。这个文件到底有什么用呢？简单来说，休眠可以在电脑完全断电的情况下，保留当前的桌面环境，你正在浏览的网页、正在编写的Word文档，在休眠恢复时都会原封不动地出现在原来的位置，就像……没有经过休眠一样。当然如果你听不懂我说的，或是实在感觉不到这项功能有啥好处，那就直接关闭它吧！

以管理员身份运行“命令提示符”

点击开始菜单输入“CMD”，然后以管理员身份运行“命令提示符”。将下列命令“powercfg -h off”敲入其中，回车后重新启动电脑。重启结束后，休眠文件就被自动清除了。

关闭Win10的休眠功能

4. 清理临时文件

预计清理：1GB-5GB

Win10内置了一项非常好用的磁盘清理功能，可以很方便地清理掉系统运行所产生的各种垃圾。点击“设置”→“系统”→“存储”，然后再点击右侧的“临时文件”。在下一个页面，勾选所有可点击的临时文件项，最后点击“删除文件”，就能快速回收硬盘空间了。

清理临时文件也能获得可观的空间

5. 关闭Win10“保留的存储”

预计清理：7GB-8GB

2019年5月之后更新的Win10系统，都会自带一项“保留的存储”（Reserved Storage）。这是Win10内置的一项功能，目的是保障系统更新正常运行。通常“保留的存储”会在硬盘预留7GB-8GB左右的磁盘空间，而且还会随着用户的使用不断增大。如果你的C盘空间有限，可以尝试禁用它。

这项功能占据的空间十分可观

首先点击开始菜单，输入“regedit”以管理员身份运行“注册表编辑器”。将下列地址粘贴到注册表编辑器的地址栏中：

“计算机\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\ReserveManager”，

双击右窗格一个名叫“ShippedWithReserves”的DWORD值，将其值修改为“0”，最后重新启动电脑就可以了。

修改“ShippedWithReserves”值为“0”

注：“保留的存储”禁用后并不会马上释放，而是会在下次更新后自动消失。

6. 把“虚拟内存”挪到别处

预计清理：2GB-5GB（视内存大小而异）

虚拟内存也是Win10里一项很占空间的功能，出于稳定性考虑，这里不建议大家直接禁用它。但我们可以把它挪出C盘，来为系统盘腾出更多空间。

将虚拟内存转移到其他分区

右击桌面“此电脑”，选择“属性”→“高级系统设置”→“高级”，然后点击“视觉效果，处理器计划，内存使用，以及虚拟内存”栏内的“设置”按钮。在弹出面板中，点击“高级”→“虚拟内存”→“更改”。你会发现这台电脑的虚拟内存为1.9GB。

禁用时，首先取消顶部的“自动管理所有驱动器的分页文件大小”复选框，然后点击“C:【系统】”，将默认的“系统管理的大小”更改为“无分页文件”，“设置”按钮确认。再次点击你要放置虚拟内存的新分区，选择“系统管理的大小”，“设置”按钮确认。当所有内容设置完后，点击“确定”按钮重启电脑，虚拟内存就被成功转移到其他分区了。

写在最后

除了上面介绍的这些方法以外，你也可以考虑将“文档”、“下载”、“音乐”、“视频”几个系统文件夹转移至其他分区，同样也能省出很多空间（大多数软件都会将用户的个性化数据存储到“文档”文件夹，时间一长这个文件夹也会变得非常庞大）。三分钟不到，轻松整理数十GB空间，你学会了么！

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