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Endless OS 3.8.0 正式发布，使用 GNOME 的 Linux 系统

2020/5/3 9:01:18来源：开源中国作者：xplanet责编：微尘评论：

Endless OS 3.8.0 发布了，此版本修复了许多硬件支持错误，从而改善了 Endless OS 的硬件兼容性并扩大了其兼容性。团队还正在与 Linux 开发人员合作以改进 Raspberry Pi 4 版本，该版本目前以预览形式发布。主要更新亮点包括：

改进的锁定屏幕，包括新的密码查看功能

用户菜单选项已经过稍微重组，包括一个可见的挂起选项，使挂起计算机更容易

Settings（设置）应用程序也在多个地方得到了改进，更易于导航

家长控制（Parental Controls）

在新安装的系统中，可以在首次启动计算机时启用家长控制，同时创建主用户帐户。

配置完成后，将会出现一个专用的“家长控制”应用程序，可以更轻松地查找和调整家长控制设置。

可下载的 VM 镜像

官方表示正在生产随时可用的镜像，这些镜像可以直接导入支持 OVF 文件（例如 VirtualBox 或 VMWare Player）和 64 位虚拟机的任何虚拟机软件中。

下载完成后，将出现一个扩展名为 .ovf.zip 的文件。解压缩该文件后，会有几个不同的文件，其中一个带有 .ovf 扩展名，然后可以将此 .ovf 文件导入你的虚拟机软件。

请注意，由于镜像大小，可能需要几分钟的时间才能导入完成。导入完成后，扩展名为 .ovf.zip 的文件和所有提取的文件都可以删除。

升级硬件支持

• Linux kernel 5.4，支持最新的 PC 硬件以及对现有驱动程序和核心内核代码的若干修复，包括安全修复；

• NVIDIA driver 440.64，增加了对新 NVIDIA 显卡的支持；

• VirtualBox Guest Utils 6.1.4，改善了在 VirtualBox 中作为 guest 运行时的支持；

• GRUB 2.04

• systemd 244、PulseAudio 13、Mesa 19.3.3 等

此外，此版本修复了许多硬件支持错误，从而改善了 Endless OS 的硬件兼容性并扩大了其兼容性。团队还正在与 Linux 开发人员合作以改进 Raspberry Pi 4 版本，该版本目前以预览形式发布。

更新说明

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