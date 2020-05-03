长鑫国产DDR4内存芯片/颗粒加持：光威弈PRO内存条官网上架

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IT之家5月3日消息 据IT之家网友反馈，采用长鑫国产DDR4内存芯片/颗粒的光威弈PRO内存条现已在光威官网上架。
IT之家了解到，这款光威弈PRO系列DDR4 3000台式机内存条采用了长鑫DDR4内存芯片，时序为16-18-18-38，有8G/16G两种容量版本。值得注意的是此前长鑫国产DDR4芯片/LPDDR4X芯片/内存模组也已经上线，官方也开通了销售资讯通道。
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