极客少年把爷爷的老打字机改造成酷炫乐器

说到打字机，你会想起什么？

第一个在文摘菌脑海浮现的，就是经典恐怖电影《闪灵》中大厅中陈放的那款打字机，男主用它写了一部只有一句话的小说，“All work and no play makes jack a dull boy”。

一想到男主一本正经的在那反复打同一句话，“哒哒哒”的声音在空荡的酒店中回响，文摘菌就感到背后一阵凉风。

从此以后打字机就在文摘菌幼小的心灵中留下了恐怖的印象，直到文摘菌看到这么一个消息：一位名叫William Sun Petrus的小哥把一个90年前的雷明顿打字机变成了一个能演奏摇滚乐的“乐器”！

这位小哥是怎么做到的？



视频中除了展示了作者将线焊接在一起的简短片段外，没有详细说明声音是如何通过敲击发生的。

这有两种可能，一种是它可以依靠内置的陀螺仪，根据传感器识别撞击运动来判断按下了那个键，因为字母键都是从不同的角度进入的。根据可以视频中展现的打字机内部的附加线路，另一种更有可能的情况是每个按键撞击打时只是简单触发了一个电路。

在描述中，作者写道，当打字机的单个字母锤子与“活板”（看起来像一个闪亮的金属铃铛的部分）接触时，通过一个Arduino单板微控制器会接收到哪个字母键被按下，并向一个运行在电脑上的名为Ableton的软件发送MIDI（音乐数位介面，Musical Instrument Digital Interface）信号。

该软件会根据设置触发17种不同声音中的一种，使打字机可以像一种类似于打鼓机和钢琴的混合乐器一样演奏。

从作者的视频中我们可以看到不同的字母键对应的不同的声音特征，包括贝斯低音、铜管等。

不得不说，疫情隔离在家中真是憋坏了闲不住双手的极客们，属于爷爷辈的打字机就这样又重新焕发了光芒。

下一步是不是该去改造奶奶的缝纫机了？